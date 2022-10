A megjelenteket az intézmény vezetője, Szóládi Zoltán köszöntötte, aki elmondta, azért minigála az előadás elnevezése, mert a „miniknek”, azaz az óvodásoknak szól A mi iskolánk című műsor.

– A tánctagozatos tanulóink bemutatják az iskola életét, és táncban előadják, miért is érdemes gárdonyisnak lenni.

Az igazgató azt is elmondta, egy sorozat kezdete A mi iskolánk című műsor, ugyanis minden hónapban lesz valami, amivel megismertetik az érdeklődők az iskolát.

Söpröm a kéményt, hozom a szerencsét – vallják az alsós táncosok Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szerdán este mind az igazgató, mind az előadók azt emelték ki, hogy táncművészeti tagozat működik náluk, és komoly hitélet, mivel a 2020/2021-es tanévtől fenntartóváltás következtében a Gárdonyi a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház szervezeti egységébe tartozik.

Ezután három tanuló – az alsó tagozatos Tápai Panna, Jelencsik Lili és Kerti Emília – vette át a szót és az irányítást, mondhatnánk ők voltak az est moderátorai.

A műsor a másodikosok fellépésével kezdődött, a jó hangulatot A nagy ho-ho-horgász televíziós rajzfilmsorozat főcímdalára előadott táncukkal alapozták meg.

Ezután tíz „kéményseprő” foglalta el a színpadot, és nemcsak „söpörtek és szerencsét hoztak”, hanem nagyszerű táncot is adtak elő.

Az ötödikesek hiphopra táncoltak, tizenhatan voltak, ami önmagában is remek látvány volt, az ő produkciójukban már akrobatikus elemeket is láthattunk. Az egy évvel idősebbek pomponlányoknak öltöztek be, majd a legnagyobbak szólótáncokat adtak elő.

Szóládi Zoltán az előadás végén elégedett volt. – Féltünk, hogy kevesen lesznek, főleg az ovis gyerekek közül, de szerencsére nem így történt. Sőt, a picik a végén a székek között táncolni kezdtek. Elégedett vagyok, az est elérte a célját. Azt már most mondhatom, a jövő hónapban a Márton-naphoz kötve a Római körúton lámpás felvonulást szervezünk, majd lila hagymás zsíros kenyérre hívunk meg minden résztvevőt.