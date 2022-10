Itt a hosszú hétvége, mindenszentek, halottak napja, tehát október vége, november eleje. Az időjós portálok adatai szerint 18–20 fok lesz a napokban. Emlékszem, gyerekkoromban nagymamám ezeken a napokon már nagykabátot vett fel, amikor kimentünk a temetőbe. Erre nagy valószínűség szerint idén nem lesz szükség. De ahogy az időjárás-előrejelzéseket figyelem, még egy jó darabig nem. Bő hat hét múlva karácsony, lehet akkor is elég lesz egy átmeneti kabát. Az elszabadult energiaárak miatt, talán nem is baj. Hogy havazás lesz-e, azt most még nem lehet megjósolni, ahogy azt sem, ha lesz, igazán örülünk-e majd annak vagy sem...