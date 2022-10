A program a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Pischek Tamara, a Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. a osztályos tanulója mondta el Ady Endre A tűz csiholója című versét. Ezután Ronyecz Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, a magyarság egész fennállása óta bizonyította a szabadság iránti vágyát.



Ronyecz Péter mondott ünnepi beszédet

– 1956. október 23-án a világ egyik legerősebb hadseregével, a szovjettel szállt szemben a magyar nép. A mai napon az ismert és az ismeretlen hősök előtt tisztelgünk, a magyarság akkor is szabad akart lenni. Egybe forrt az ország, együtt akarták a szabadságot. A cél a többi között az is volt, hogy független legyen az ország, ne legyen szovjet megszállás. 1956 októberében az egész világnak példát mutatott Magyarország, legyünk büszkék 1956 hőseire – mondta beszédében a polgármester.

Ronyecz Péter után újabb vers következett, ezúttal Vida Sára (8. b) adta elő Schrenk Éva Forradalom című versét. A műsor a Szózat eléneklésével fejeződött be, majd következtek a koszorúzások. Az önkormányzat és különböző intézmények (óvoda, általános iskola) képviselői hajtottak fejet az emlékműnél.