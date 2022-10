A nemzeti ünnep tiszteletére a város önkormányzata október 21-én, pénteken délután tartotta központi megemlékezést. A program első részében az ünneplő közönség a művelődési ház nagytermében tekinthette meg a Jankovich Miklós Általános Iskola diákjainak valamint a Napsugár Asszonykórus tagjainak közös ünnepi műsorát.

A Millenniumi-tónál elhelyezett emlékműnél koszorúztak Fotó: RLJ

A tanév e viszonylag korai, kiemelten fontos eseményéhez, az 1956-os forradalom történéseiről szóló megemlékezéshez az ünnepi műsort ezúttal is Balázsné Sata-Bánfi Ágota rendezte. Nem könnyítette meg a tanárnő feladatát az sem, hogy ez az ünnep eléggé „felnőttes” esemény – még a nagyobbakhoz is nehezen hozható közel mindaz, ami és ahogy akkor történt. De végül jól sikerültnek értékelte a közönség a produkciót. Sőt abban is biztos vagyok, hogy a kisebb diákok számára is biztosan mondott valamit.

A megemlékezés második felében a közösség fáklyás menetben sétált át a Millenniumi tónál elhelyezett 1956-os emlékműhöz, ahol a résztvevők elhelyezhették a megemlékezés virágait.