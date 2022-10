A magyar köztudatban talán semmi sem hagyott olyan mély nyomot, mint az Aradon, 1849. október 6-án kivégzett honvéd tábornokok története. Ez a dátum szinte belevésődött minden magyar emberbe, jelentősége a trianoni katasztrófához mérhető. Itt a nemzet kiemelkedő egyéniségeit végezték ki, akik végső célul a magyar nép szabadságát tűzték ki, pedig jó részük nem is volt magyar nemzetiségű. Nézzük sorra! Aulich Lajos, gróf Leiningen-Westerburg Károly és Láhner György német, Damjanich János szerb, Kiss Ernő örmény, Knezić Károly horvát, Lázár Vilmos magyar-örmény, Poeltenberg Ernő osztrák, Schweidel József bácskai sváb, amíg Török Ignác, Nagysándor József, Dessewffy Arisztid és gróf Vécsei Károly pedig magyar származásúak voltak. Amennyiben így is górcső alá vesszük őket, akkor láthatjuk, hogy az 1848–49-es magyar szabadságharc messze meghaladta a korát, hiszen itt nemcsak egy nemzet függetlenségéről volt szó, hanem egy rabigáját lerázó Európáról is.

A magyar szabadságharc, majd az azt követő aradi megtorlást követően az öreg kontinens már merőben más lett, mint azelőtt. Hiába volt a Habsburg győzelem nemzetünk harca útmutatásul szolgált a történelem folyamán a többi, bilincseit lerázni igyekvő népeknek. A mai környező országok polgárainak nemzeti öntudata is éppen a magyar szabadságharcból fakadt. Az aradi 13 is kellett ahhoz, hogy a feudalizmus bástyái ledőltek, és a polgári demokrácia vette kezdetét, ezzel elkezdődött egy folyamat, ami visszafordíthatatlanná vált.

A jobbágyság megszűnt, és semmilyen reakció nem hozhatta vissza a XIX. századba a középkort. A mai modern Európa ezért nagyon is sokat köszönhet Magyarországnak. Ma, amikor az amerikai életvitel kezdi nálunk is érezteti a hatását, amikor a nyugat szemlélete kezd egyre jobban teret hódítani hazánkban, akkor is tudnunk kell, hogy a mai fejlett nyugati európai államok nem érhették volna el a jelenlegi gazdasági szintjüket, ha nincs egy magyar nemzet, amely védelmezte a keresztény Európát a keleti betörésektől. Ezt tesszük ma is, ebből következik az, hogy a mi hagyományunk és történelmünk is van olyan, mint bármelyik más nemzeté, és erre büszkének kell lennünk. Ez nem nacionalizmus, hanem egy egészséges patriotizmus, és a kettő nem ugyanaz.

Az aradi vértanúk szimbólumok lettek, nem csak egy nemzet szabadságharcának és egy függetlenség kivívásának, de a megtorló hatalom bosszújának is. A magyar ember évtizedekig nem tudta ezt a galád tettet megbocsájtani a bécsi udvarnak.

Egyes történészek azt állítják, hogy Ferenc József császár nem adott parancsot az aradi kivégzésekre, de utóbb bebizonyosodott, hogy a beleegyezésével történtek meg az események. A magyar honvédsereg a világosi fegyverletételkor az orosz csapatoknak adta meg magát, ami komoly sértés volt az osztrákok számára, és ez is hozzájárult a kegyetlen bosszúhoz. Görgey Artúr, a magyar sereg főparancsnoka szándékosan döntött így, mert ha az osztrákoknak adja meg magát, azt a látszatot kelti, hogy a magyar szabadságharc elbukott, viszont az akkori két világhatalom ellen képtelenség volt harcolni, és a további küzdelem csak esztelen és értelmetlen vérontáshoz vezetett volna. Görgey a cár kérésére kegyelmet kapott, a többi főtisztet lázadás és felségsértés vádjával osztrák haditörvényszék elé állították. A vádlottak 1848 előtt valamennyien a császári királyi hadsereg tisztjei voltak, ezért védekezésükben többnyire arra hivatkoztak, hogy ők hűek maradtak a királyhoz, hiszen az uralkodó beleegyezésével szolgáltak a honvédseregben, ugyanakkor katonai becsületük a magyar alkotmányra tett esküjük betartását is megkövetelte.

A per során a vádlottaknak semmi esélyük sem volt, ugyanis Bécs és Haynau elrettentő példát akart. Október 6-án reggel fél 6-kor kezdődtek el a kivégzések. A kiválasztott dátum sem véletlen, ez volt a bécsi forradalom évfordulója. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten Magyarország első miniszterelnökét, Batthyány Lajost. Katonához méltóan, golyó által végezték ki Kiss Ernőt, mert nem harcolt császári haderő ellen, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost, mert osztrák csapatoknak adták meg magukat, Schweidel József pedig azért részesült ilyen „különleges kegyben”, mert Pest katonai városparancsnokaként jól bánt az elfogott osztrák tisztekkel. A kivégzéssorozat reggel 6 órakor katonához méltatlanul, akasztással folytatódott. Török Ignác szívrohamot kapott, így elkerülte a hóhért. A kivégzések előtt a honvédtisztek még elbúcsúztak egymástól, majd elkezdődött az a halálos sorozat, amely mély felháborodást váltott ki egész Európában.

A magyar nemzet soha nem fogja elfelejteni a bukott szabadságharcot, mint ahogy az aradi vértanúkat sem! Áldott legyen az emlékük!