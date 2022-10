A településen a beruházás a Csalogány, a Cinke, a Kőbányai, a Radicsa és az Adonyi utcában, valamint a Rigó közben valósult meg, több mint 67 millió forintba került, amelyhez 60 millió forint kormányzati támogatást kapott a község. Jobb Gyula polgármestert kérdeztük az alapszolgáltatást érintő fejlesztésről.

– A gerincvezeték kiépítésével egy olyan fejlesztést végeztünk el, amely a településünk életében kiemelkedő fontosságú. Hiszen 185 ingatlant és 560 lakost érint. A közműfejlesztést már igen régóta várják az ott élők, hiszen eddig nem volt módjuk az egészséges vezetékes ivóvíz igénybevételére, és a klímaváltozás következtében a most már vissza-visszatérő szárazság miatt a kertjeikben található kutak vize is eltűnt, ezzel is nehezítve az ott élők életét.



A kormányzati támogatáson felüli, több mint 7 millió forintnyi összeget az önkormányzat saját erőből fedezte, részben az érintett ingatlantulajdonosok által befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás bevonásával. Önkormányzatunk a projekt keretében megterveztette a Virághegyi, Fenyő, Határ és Kiskert utcák közműfejlesztését is, amelyek a beruházás megvalósításába a 2022. évben ugyan nem fértek bele, de a képviselő-testület szándéka szerint ennek a területnek a közművesítése is meg fog valósulni 2023-ban.

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a felhasználó vagy a megbízott tervezője igénybejelentés formájában kezdeményezheti a DRV Zrt.-nél. Két dokumentum a földhivatali térképmásolatot (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie) és a földhivatali tulajdoni lap másolatot (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie) szükséges hozzá.



Az igénybejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy az ivóvíz-bekötés engedélyezéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. Az igénybejelentőre adott szolgáltatói tájékoztató birtokában indítható el a tervengedélyezési folyamat. Tehát, a tájékoztatóban leírtak figyelembevételével tervet kell készíttetnie szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel, amit ezután engedélyeztetésre kell benyújtani a DRV Zrt. részére. Fontos, hogy szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell engedélyezésre benyújtani három példányban – ezt a megbízott tervező is elvégezheti. A benyújtott megrendelésre a DRV Zrt. a jogszabályban meghatározott határidőn belül, írásban adja meg engedélyét. A tervengedélyeztetést a kitöltött „Tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány” benyújtásával kezdeményezhető, amelyhez csatolni kell a helyi önkormányzat vagy az illetékes közműtársulat által leigazolt „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” elnevezésű formanyomtatványt, amely a DRV honlapján elérhető. A nyomtatványt kitöltés után a kulcsi polgármesteri hivatalban kell igazoltatni. Az igazolás kiadásának feltétele a közműfejlesztési hozzájárulás összegének, 200 ezer forintnak a befizetése az önkormányzat számlájára, vagy a kérelmezőnek Kulcs Községi Önkormányzattal részletfizetési megállapodás kötése. A szükséges dokumentumokat Kulcs Községi Önkormányzattól kell igényelni.

Amennyiben a terv engedélyezésre került, be kell fizetnie a bekötés díjat. A szolgáltató megküldi a csekket és a szolgáltatási szerződést, amelynek egy példányát aláírva vissza kell küldeni az ügyfélszolgálat postacímére. Végül az előre leegyeztetett időpontban a DRV Zrt. munkatársai az ingatlanon leellenőrzik, hogy a vízbekötés előkészítése és a vízmérőakna kiépítése a jóváhagyott tervnek és az előírásoknak megfelelően lett-e elvégezve – tájékoztatott Jobb Gyula polgármester.