Az oktatás világnapja alkalmából, a szerdai országos eseményekhez kapcsolódva tartott demonstrációt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) helyi szervezete az egyetem előtti téren a diákokból, pedagógusokból, szimpatizánsokból álló érdeklődők előtt szerdán délután.

A Pál utcai fiúk című musical egyik betétdala, a Mi vagyunk a Grund adta a demonstráció vezérfonalát, melyet többször is, közösen énekeltek a szervezők az egybegyűltekkel. Kurucz Gergely kétszer is idézetet olvasott fel a közönségnek, egyszer Heltai Jenő Szabadság, majd Márai Sándor Felelni című munkájából. Az egybegyűltekhez intézett beszédekben elhangzott, hogy minden embert megillet a tisztességes bér, így a pedagógusokat is. Megfogalmazták azt is, hogy a pedagógusok terheit csökkenteni kell és vissza kell adni a tanári szabadságot az oktatásban dolgozóknak. Felelevenítették a tíz honnappal ezelőtti akciójukat, melyet ugyanitt tartottak maroknyi hallgatóság előtt és megsüvegelték, hogy a szerdai demonstráción sokkal többen vettek részt. Méltatták a szerdai fővárosi eseményeket, a sztrájkban résztvevők bátorságát és a tanárokat támogató diákok elszántságát.

Az események békésen zajlottak, rendbontás nem zavarta meg a bő fél órás demonstrációt, annak végeztével a szervezők csatlakoztak a fővárosi eseményekhez és erre buzdították a téren megjelenteket is.

Fotós: Ihasz Martin