Ez az együttműködés olyan jól sikerült, hogy újabb területen is kipróbálták. A máltai szervezet tagjai nem csak az előkészületekben, a lebonyolításban segítettek, hanem maguk is beálltak a donorok sorába, és adtak vért. Pukánszky Tímea, a vöröskereszt munkatársa elmondta, a tíznél is több segítő áldozatos munkájának köszönhetően a véradáson 33-an jelentek meg ezen a napon.

Legközelebbi véradásra a városban október 18-án, kedden lesz lehetőséga Rudas iskolában, ahol reggel 8 és délelőtt 10 óra között várják a segíteni szándékozókat. A szakemberek kérik, hogy fényképes igazolványt és TAJ kártyát vigyenek magukkal a véradásokra. Érdeklődni lehet a 25/ 550-473 telefonszámon, valamint a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezeténél.