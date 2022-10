Elsőként tájékozódjunk, mérjük fel a kínálatot. A végrehajtási eljárás során lefoglalt és árverésre kínált ingatlanokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapján, az mbvk.hu-n lehet megtekinteni. Ingatlant kizárólag elektronikus árverésen értékesítenek. Az mbvk.hu oldalon megtalálható minden olyan ingatlan az egész ország területéről, amit árverésre hirdetnek.

Ahhoz, hogy a kínálat megtekintését követően részt is vehessünk az árveréseken, először regisztrálunk kell az Árverezők Elektronikus Nyilvántartásába, amit szintén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara vezet.

A regisztrációhoz személyesen fel kell keresnünk egy végrehajtót. A végrehajtó felveszi a személyes adatainkat, kapunk egy regisztrációs számot és a továbbiakban ezzel léphetünk be az árverési rendszerbe. Amennyiben egy ingatlan árverésén részt szeretnénk venni, ehhez az adott árverésre is aktiváltatnunk kell magunkat: be kell fizetnünk az árverési előleget, amit a végrehajtó bankszámlájára utalunk, hogy az ingatlanra árverezők között aktiváljanak minket. Az aktiváláshoz meg kell várni, amíg a befizetésünk a végrehajtó számláján megjelenik. Az aktiválásról e-mailt kapunk, innentől kezdve licitálhatunk. Ha nyertes licitálók vagyunk, az árverés lezárul, ki kell fizetnünk a végrehajtónak a vételárat.

Ezt az árverési jegyzőkönyv aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetni, ám a végrehajtó legfeljebb 2 hónapra halasztást is adhat, de ezt külön kell kérni. Ha megfizettük a vételárat, megkapjuk az árverési jegyzőkönyvet. Ez ugyanolyan fontos, mint egy adásvételi szerződés, ez igazolja, hogy megvásároltuk az ingatlant. A földhivatal a jegyzőkönyv alapján intézkedik a tulajdonjog bejegyzéséről. Az ingatlanárverés folyamata tehát nem bonyolult, azonban fontos, hogy körültekintően válasszuk ki a megvásárolni kívánt ingatlant, és annak műszaki állapotáról, illetve jogi helyzetéről még a licitálás előtt részletes információt szerezzünk a végrehajtótól.



Dr. Unger Zsolt

ügyvéd