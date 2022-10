Remek hangulatban telt a kedd délután a Rudas Közgazdasági Technikum kilencedik évfolyamos diákjai számára, ami persze nem meglepő. Ezen a napon is ők voltak a főszereplők, gólyaavatót szerveztek számukra, amelyet fogadalomtétellel zártak, ezzel pedig immáron hivatalosan is a rudasosok nagy családjába tartoznak. Mint azt Szemenyei István, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, az új tanulók beilleszkedését segítve egy kétnapos gólyatáborral kezdték a közösségépítést a Balaton partján.

Aztán szeptember végén Gólyafészek névvel hirdettek egy olyan találkozót, amelyen beszámolhattak a fiatalok az eddigi tapasztalataikról egymásnak, a diáktársaknak, a pedagógusoknak. Kedden pedig elérkezett a gólyaavató, amelyre már előzetesen is készülniük kellett, például a zászlókészítés is a feladatok között volt, illetve egy közös táncot is gyakorolni kellett, amellyel kezdetét vette az október 11-i délutáni kavalkád. Idén a 10. c-sek szervezték a humorral teli feladatokat, a kilencedikesek pedig sikeresen teljesítették a próbákat.