Az önkormányzat tájékoztatása szerint az előző évekhez hasonlóan a mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódva, az október 28. és november 1. közötti időszakban forgalmirend-változás lesz Dunaújvárosban a köztemető környékén.

A Temető utca és a Vadvirág utca kereszteződésében minden, a temető irányába haladó járművet a Vadvirág utca–Frangepán utca útvonalra terelnek, az autóbuszok, taxik, valamint a mozgáskorlátozottakat szállító járművek kivételével.

A Vadvirág utca egyirányú lesz a Temető utca felől a Frangepán utca irányába. A Frangepán utca egyirányú lesz a Vadvirág utca felől a temető irányába.

Parkolni a környező utcákban és a temetőhöz közeli füves területen lehet. A Frangepán utcában a menetirány szerinti bal oldalon két kerékkel a járdán történő parkolás engedélyezett lesz az ünnepekkor.

Ebben az időszakban a forgalmi rendet (a jelzőtáblákon kívül) a rend­őrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelők biztosítják. Ezen felül az említett időszakban a rend­őrség fokozott közbiztonsági ellenőrzést tart a temetőben és annak környékén. A gépjárművel érkezőktől a rendőrség kéri, hogy a jármű utasterében látható helyen értéket ne hagyjanak! Otthonát elhagyva pedig körültekintően zárja be az ablakokat, ajtókat. Kertes házak esetén igyekezzen megakadályozni a kerti kapu zárásával is, hogy az utcáról illetéktelen könnyű szerrel tudjon bejutni az udvarra.

Október 30. és november 1. között a temető területére csak azok a járművek hajthatnak be, amelyekben érvényes mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkező személy tartózkodik.

A Volánbusz tájékoztatása szerint a 12-es autóbusz az érintett napokon menetrend szerint közlekedik.

Hétfőn és kedden, ha az utasforgalom megkívánja, akkor pluszbuszokat állítanak majd be a menetrend szerinti járatok mellé az utasforgalom kiszolgálása érdekében.

A legfontosabb információ, miként is tart nyitva a városi köztemető: október 30-ig 6 órától 21 óráig, október 31. és november 2. között 6 órától 22 óráig. Ebben az időszakban a temető minden kapuja nyitva lesz a gyalogosforgalom előtt, az év közben zárva lévő hátsó is.

A temetőgondnokság nyitvatartása: október 29-én, szombaton, és 30-án zárva, 31-én és november 1-én 8–18 óra között nyitva. DH