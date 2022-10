Dunaújváros A városban működő szociális és civil szervezetek célzott összefogását a közelmúltban a Roma Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezte.

– Az egyre inkább elszabaduló inflációt, a megélhetési kiadások drasztikus emelkedését nap mint nap tapasztaljuk. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, és már most is sokan kritikus helyzetben vannak. A járvány alatti lezárások idején már jól működött egyfajta összefogás, a segítő akciók összehangolása. E tapasztalatok alapján hívtuk találkozóra a helyben érintett szociális szervezeteket és azon civil kezdeményezéseket – Útkeresés Segítő Szolgálat, Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, Boldog Délután – amelyek az elmúlt években is nagyon komoly támaszt nyújtottak a mélyszegénységben élőknek. Az akcióhoz a város önkormányzata és a Jövő Új-Városáért Egyesület is csatlakozott – mondta el lapunknak Hosszú János, a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke, aki kiemelte:

– A felsorolt szervezetek munkatársainak pontos képe, tudása van arról, hogy melyek a leginkább veszélyeztetett családok Dunaújvárosban. Már most sok-sok családról, több száz főről beszélhetünk, és még csak most jön a tél... A Széchenyi gimnázium egykori kollégiumi épületében (Erdő sor 37/A) kialakítottunk egy tartósélelmiszer-gyűjtőpontot, ahol a kollégák minden hétköznap 8 és 19 óra között várják az adományokat. Az élelmiszer mellett tisztálkodási szereket is örömmel fogadunk.

Tartós élelmiszert, tisztasági szereket is várnak Fotó: MW

A beérkezett felajánlásokat ütemesen juttatjuk majd el a rászorulókhoz, ezek pontos időpontjáról még nincs döntés. Ám még az idei évben, az ünnepeket megelőzően szeretnénk lebonyolítani egy nagyobb akciót, és ezt természetesen folytatni kívánjuk majd a 2023-as évben is. Pénzadományokat is várunk, az 50 ezer forint feletti felajánlásokat az Útkeresés Segítő Szolgálat fogadja és kezeli. A dunaújvárosi polgárok, a helyi cégek és vállalkozások az elmúlt évek, évtizedek válságos időszakaiban is mindig segítettek. Bízunk benne, most sem lesz másként. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi helyzet gyakorlatilag mindenkit keményen próbára tesz, de reméljük, lesz szándék és erőforrás a leginkább ínséges körülmények között élők támogatására.