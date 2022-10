A felújítás szükségességéről, megoldásáról Várai Róbertet Baracs polgármesterénél érdeklődtünk.

- Baracs és Nagyvenyim között használt külterületi út régóta aránylag forgalmas külterületi útnak tekinthető. Nemcsak a mezőgazdasági gépek használták a területeik megközelítésére, hanem a két falu lakói is, akár évtizedekre visszatekintve is. Az eltelt időszak alatt a korábbi önkormányzatok is igyekeztek a használhatóságot javítani. A korabeli földutat javították salakos úttá, illetve eg y szakaszon betonkockás jól járható úttá alakították. Majd a forgalom további növekedése azt igényelte, hogy a fejlesztés fokozva legyen. Erre lehetőség is adódott a 2000-es évek elején, amikor a mostani útszerkezet megépítésre került. Az út 2000-ben aszfaltburkolatot kapott. Az elmúlt huszonkét évben teljesen elromlott az út szerkezete. A patkák megsüllyedtek mind két oldalon. Ebből adódóan az aszfalt széle töredezett. A közlekedőkre ez már veszélyessé vált. Ebből adódóan évek óta tervezte a két önkormányzat a felújítási lehetőségeket. Azonban a rövid időn belül megállapítást nyert, hogy ezt saját erőből nem tudjuk felújítani. Jókor jött a vidékfejlesztési pályázat, melyben nyertünk. Bízunk benne, a felújítás során tíz-húsz évig ismét jól járható úton közlekedhetünk.

Fotók: Horváth László

- Jelenleg forgalomkorlátozások mellett lehet haladni. Meddig lesz és milyen mértékű?

- A kivitelezővel megegyeztünk, hogy biztosítani fogják a forgalmat. Természetesen lesznek majd időleges lezárások. A közlekedők számára nehézkes a haladás, de járható. Akkor zárják majd a teljes útszakaszt, amikor aszfaltozzák az érintett területeket. Ezt előre hirdetni fogjuk. November második felében várható. Ami még nagyon fontos tudnivaló – tette hozzá Várai Róbert, hogy a vasút előtt és mögött ötven méteres szakaszt nem lehetett beletenni a felújítási projektbe, mert az a rész a vasúthoz tartozik. Így ez most kimarad, nem lesz felújítva. Természetesen folynak a tárgyalások, hogy minél hamarabb pótolni lehessen.