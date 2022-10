2020-ban a Kulcsi Krónika szerkesztőinek fejéből pattant ki az ötlet, hogy a közösség együtt fejezze ki a szeretetét a pedagógusok iránt. Akkor ugyanis a koronavírus-járvány első hulláma miatt életbelépő korlátozások nem tették lehetővé a pedagógusnap megünneplését. Ezért ősszel a lezárások feloldása után, ily módon fejezhették ki köszönetüket Kulcs lakói a tanárok, óvodai és bölcsődei dolgozók, illetve olyan kulcsi civilek, civil szervezetek, egészségügyi és hivatali dolgozók irányába, akik szerintük a legtöbbet tesznek a településen élő gyermekekért.

Minden évben, így idén is nagy érdeklődés övezi a szavazást. Most is öt kategóriában voksolhattak a kulcsiak: az óvoda és bölcsőde, valamint az iskola dolgozóira, továbbá olyan civilekre, civil szervezetekre, hivatalos és közéleti személyekre, akiknek közvetlenül nem feladatuk, de mégis sokat tesznek a településen élő gyermekekért. A szokásos módon idén is bárki javaslatot tehetett a szakmai díj odaítélésére akár online, akár a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára leadott szavazatával.

Az október 24-én 16 órai kezdettel, a kulcsi polgármesteri hivatal dísztermében megrendezett eseményre mindenkit meghívtak a szervezők, aki szavazatot kapott, hogy tolmácsolják nekik a rájuk szavazók nagyrabecsülését, és megköszönjék a gyermekeikért végzett munkájukat. A díjátadó ceremónia résztvevőit elsőként Király-Dienes Annamária, a faluház vezetője köszöntötte, majd a szót Jobb Gyula polgármester vette át, aki a következőket mondta:

– Nagy örömömre szolgál, hogy ismét ilyen szép számmal eljöttek. A rendezvény alapító szándékát magam is rendkívül fontosnak tartom, hogy rendszeresen elismerjük gyermekeinkért végzett munkájukat és kifejezzük megbecsülésünket, köszönetünket. Mert gyermekeink, unokáink a legfontosabbak, hiszen ők a jelenünk és ők a jövőnk is. Polgármesterként és nagyapaként is szeretném megköszönni a jelenlévők áldozatos munkáját – mondta el Jobb Gyula, Kulcs polgármestere, majd átadta a szót az egyik ötletgazdának, Rizmayer Jánosnak.

– Minden évben gondot fordítunk arra, hogy a kategóriagyőztesek elismeréseként átadott díjak elkészítését helyi kézművesekre, illetve képzőművészekre bízzuk, hogy igazán egyedi és művészi értékkel bíró tárgyakkal köszönthessük a nyerteseket. Idén a díjakat Páhi Péter országosan elismert, helyi képzőművész készítette – mondta el Rizmayer János.

Ezt követően szólították a szavazatban részesülteket, akiknek oklevéllel, virággal, illetve egy üveg borral kedveskedtek a szervezők. Az oklevelek kiosztásában Buzás Réka segédkezett. Az óvoda és bölcsőde kategóriában Füri Anikó óvó néni kapta a legtöbb szavazatot, az iskola munkatársai között Koppány Emese tanárnőre érkezett a kategóriában a legtöbb voks. A civilek közül Márko­vics­né Gizus, a hivatalos személyek csoportban Jobb Gyula polgármester, amíg a közéleti személyek közül dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő tette a legtöbbet a kulcsi gyerekekért a voksok alapján.

Mácsfalvyné Jenna felajánlásának jóvoltából a legtöbb szavazatot kapott bölcsődei dolgozó, Hegedűs Klaudia, valamint a legtöbb szavazatot kapott alsó tagozatos tanár, Ébl Andrea különdíjban részesült. Végül a szervezők ajándékcsomaggal fejezték ki hálájukat a szavazatot kapott csoportoknak, az iskola, az óvoda és bölcsőde, a helyi szociális intézmény, valamint a Segíteni jó elnevezésű civil csoportnak is.