A település önkormányzata vendégül látta a hatvanöt év felettieket, akik örömmel tapasztalhatták, hogy a mai világban is fontosak a közösség számára.

Az ENSZ közgyűlése 1990-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Először 1991. október 1-jén tartották meg az ünnepet. Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az időskorúak létszáma hamarosan meghaladja az egymilliárdot.



Az ő segítő kezük, tapasztalatuk sokat segíthet a mai aktívkorú nemzedéknek. Ez az emléknap a tiszteletről és a megbecsülésről szól.

A daruszentmiklósi esemény megszervezése Rauf Norbert, a helyi polgármester érdeme. Tőle az esemény kapcsán ezt is hallottuk.

– Ez a rendezvény egy ragyogó őszi délelőttön zajlott, de tekintve az ünnepeltek életkorát, nyugodtan választhattuk ezt is. Szinte minden meghívottunk megjelent. Akiknek gondot okozott volna a közlekedés, azt az önkormányzat kisbuszával hoztuk el. Nagy örömünkre a kilencvenhat éves Tóth Zoltánné, a falu legidősebb embere is jókedvűen velünk tartott. Közel százan jöttünk össze.

– Az egész társaság oldott, derűs hangulatban töltötte itt az idejét. Voltak, akik táncra is perdültek, hiszen a falunapunkon már népszerűvé vált Gregus Anikó duója muzsikált a szórakoztatásukra. Persze, bensőségesebb műsorral is kedveskedtünk nekik. Az óvodások és a helyi iskolások is kitettek magukért. A közönségük hálás vastapssal köszönte meg remek produkciójukat.

– Nem csak évente egy napra szól a velük való barátságunk. Közülük sokan tagjai a különböző civil szervezeteinknek, ezért aktívan részt vesznek az itteni közéletben is. Akik már korosabbak, azoknak ez egy jó alkalom, hogy találkozzanak a régi ismerőseikkel. Mindenképpen barátságban, szeretetben telt el a délelőttünk.