Az ülés első perceiben a testület egyperces néma felállással emlékezett az október 8-án, életének 65. évében elhunyt egykori önkormányzati képviselőre, Lukácsy Józsefre.

– Szeretett szakmájában, fogorvosként dolgozott előbb városunkban, majd Abán. Betegeit mindig emberséggel, szeretettel fogadta, kezelte. A nemzetközi, haza és helyi közélet minden rezdülését fiatalkora óta figyelemmel kísérte. A kezdetektől jelen volt a rendszerváltást előkészítő országos szellemi műhelyekben, és a nyolcvanas évek végétől aktívan bekapcsolódott Székesfehérvár politikai közéletébe. 2002 és 2006 között városi képviselőként, előtte és utána az önkormányzat bizottságainak külső szakértőjeként szolgálta Székesfehérvár közösségét, sokáig a székesfehérvári Fidesz szervezetének alelnöke is volt. A Vörösmarty Társaság alelnökeként fáradhatatlan szervezője és mecénása volt a kulturális rendezvényeknek – idézte fel Cser-Palkovics András polgármester. Lukácsy Józseftől október 24-én 13 órakor a Csutora temetőben vesznek végső búcsút.

Az első napirendi pont a hulladékgazdálkodási szerveket érintette. Mint az már ismeretes, a hulladékgazdálkodás jelenleg önkormányzati feladat, ám a törvénymódosítások miatt 2023. július 1-jétől egy pályázati eljárás eredményeként állami, koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer jön létre. A koncessziós pályázatot a MOL Nyrt. nyerte el, így 2023 júliusától 35 évig az általa létrehozott koncessziós társaság végzi a magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését, szállítását, és gondoskodik annak kezeléséről is.

A koncessziós társaság régiós, „kétszintű” ellátási rendszer létrehozását tervezi 6 régió kialakításával. Székesfehérvár és térsége a 840 települést és 1,7 millió fő lakosságot számláló észak-dunántúli régióba tartozik. A közgyűlés döntése értelmében régiókoordinátori és létesítményüzemeltetői feladatok ellátására vonatkozó felhívásra nyújt be pályázatot a Depónia Kft., továbbá az intézményi hulladékok gyűjtésére és előkezelésére tesz ajánlatot a Continus Nova Kft.

Az ülés második, és egyben utolsó napirendje az energia-árrobbanás okozta válsághelyzet kezelését szolgáló intézkedéseket tartalmazta. A döntést, amely a város megannyi közintézményét érinti, hosszas vita előzte meg.

Jelenlegi ismeretek alapján az önkormányzat és intézményei körében a villamos energia díja 6,1, a gázenergia díja 4,9, a távhőszolgáltatás díja 11,6 szoros emelkedést mutat. Az energia-árrobbanás számított kihatása éves szinten mintegy 6 milliárd forint. A 2022. évi gazdálkodás és a 2023. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzatnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy elkerülje a csődöt.

– Következetesen tartózkodunk már évek óta attól, hogy a kormány megszorítópolitikái miatt és most az energiaválság miatt is a városvezetés mindig az adóemelés és a díjemelés eszközéhez nyúl. Mi az adó- és díjemeléseket – konszenzuskereső lokálpatriótákként – nem támogattuk sem 2019-ben, sem 2020-ban, és most nyáron sem. Január 1-jétől újabb emelések bevezetését tervezik. Ezek az adóemelések és a lakosságot terhelő díjemelések veszélyeztetik a munkahelyeket és beépülnek a szolgáltatások árába, tovább hajtják az egyébként is Európa-rekord inflációt, fokozzák a megélhetési válságot. Ezért mi ezt a javaslatot nem támogatjuk – foglalta össze az ellenzék álláspontját Márton Roland frakcióvezető.

A testület 17 igen és 3 ellenzéki nem szavazattal elfogadta azt a költségcsökkentő javaslatcsomagot, amely intézkedés 2023-ban mintegy 1 milliárd forint megtakarítást eredményez.

A döntés értelmében december 5. és március 31. között a Fürdő sori székhely kivételével bezárnak a város közösségi házai és közösségi terei – kivéve a Barátság mozi. November 1. és április 30. között zárva tartanak a Szent István Király Múzeum épületei, kivéve a régészeti raktár és az Országzászló téri kiállítóhely. A Vörösmarty Mihály könyvtár részlegei ugyancsak november 1. és április 30. között zárnak, kivételt képez ez alól a Budai úti Tagkönyvtár, a Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár és a Tolnai utcai Tagkönyvtár.

A Vörösmarty Színház épülete január 2. és március 15., a Pelikán Kamaraszínház december 1. és március 31. között tartja zárva kapuit. A városi uszoda október 31. és április 30. között lesz zárva, ám ez idő alatt is működik majd a sátorfedéses kültéri medence és a kültéri öltözők.

A döntés érinti a Bregyó Sportközpont működését is: a Regionális Atlétikai Centrum beltéri részei 15 és 20 óra között működnek majd – temperáló hőmérsékleten, meleg víz szolgáltatás nélkül. A kültéri pályákat a lakosság 20 óráig használhatja. A város szabadtéri sportpályái szabadon használhatóak, de sötétedés után csak térítés ellenében biztosított a világítás.

November közepétől április végéig bezár a Sóstó Látogatóközpont, valamint december 5. és március 31. között felfüggesztik a Sóstó Vadvédelmi Központ és Közösségi Ház közösségi célú tereinek üzemeltetését – az állatgyógyászati részleg továbbra is működik.

A Civil Központ üzemeltetését december 5. és március 31. között felfüggesztik, továbbá december 31-től megszűnik a Vörösmarty Mihály Könyvtár III. Béla király téri telephelye. A MOL Aréna Sóstó üzemeltetését november 14. és december 31. között csak a jelentősebb műszaki károk megelőzéséhez szükséges szinten biztosítja a város, ez idő alatt nem fűtik és nem világítják a centerpálya füvét.

Változik a buszmenetrend is: december 22. és január 8. között, igazodva a téli szünethez, szabadnapi munkarend szerint közlekedik a helyi járatok többsége. A megnövekedett költségek részbeni fedezetére január 1. napjától az önkormányzat megemeli az építményadó mértékét. A testületi döntés értelmében a város területén valamennyi díszkivilágítás működését felfüggesztik január 7-től.