„A közel tízszeresére emelkedett távfűtési költségek következtében a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) vezetése a Szenátus támogatásával az oktatás digitális formában történő szervezése mellett döntött, amely lehetővé teszi azt, hogy az intézmény takarékossági okokból az egyes távhővel fűtött épületek használatát – azok állagmegóvása mellett - a fűtési időszakban mellőzze.

A DUE kiváló online tananyagokkal rendelkezik, amelyeket már a COVID világjárvány időszaka alatt többszörösen is kipróbált és sikeresen alkalmazott. Az egyetemi kollégák a digitális oktatás lebonyolítása terén nemcsak tapasztalatot, de több előre mutató, jó gyakorlatot tudhatnak magukénak.

2022-es évet írunk, a jelen időszak a mindent átformáló digitalizáció korszaka is egyben. A rugalmas működési megoldásokat a DUE mindig is előnyben részesítette, ily módon az egyetem ügyviteli működését is örömmel támogatja az online alkalmazások használatával.

Az előre eltervezett programokat a Dunaújvárosi Egyetem az idén is megtartja. A nagy sikernek örvendő Kutatók Éjszakája rendezvényhez hasonlóan szeretettel várja a tudomány iránt érdeklődő látogatókat a 2022. november második hetében megrendezésre kerülő Tudományos Hét rendezvényein. Azok pedig, akik az egyetemi életbe kívánnak betekintést nyerni, továbbá tájékozódnának az egyetem által kínált képzésekről, a felvételi lehetőségekről, illetve szívesen megismernék a Campus területét és laborparkját, a 2022. november 10-ére és 2022. december 17-ére tervezett Nyílt napok keretében részesülhetnek teljeskörű tájékoztatásban.”