Az alezredes jelenleg rendelkezési állományban van, a felmentési idejét tölti a nyugdíjig – ennek apropóján beszélgettünk vele, miként döntött a rendőri hivatás mellett.

Hegedűs Edit Baracson született, itt nőtt fel, és itt is kezdte a nagybetűs életet. Közel tíz évig óvodapedagógusként dolgozott, erre az időre datálódik a családalapítás is az életében. Aztán egy új fordulat következett, és kilenc esztendőn át a baracsi faluházat vezette. Ekkor megint egy új szakasz vette kezdetét, és párja bátorítására (aki szintén rendőr volt), beadta a jelentkezését a rendőrségre. Már elmúlt 36 éves is, így az akkori szabályok alapján külön miniszteri engedély kellett ahhoz, hogy a rendvédelem állományába kerülhessen. Meg is kapta, így 1997. június 2-án szolgálatba állt.

– Úgy vélem, minden szakma ad az embernek valami pluszt, amiből tanulhat, tapasztalatot szerezhet és profitálni tud. Én olyan személyiség vagyok, hogy bármit is csinálok, abban megkeresem a szépet és a jót, mert ebből lesz a motiváció és a munka szeretete, kényszerből nem lehet – mondta Edit.

A rendőrségnél kezdetben bűnügyi vizsgáló volt, három éven keresztül részese volt a forrónyomos szolgálatnak is.

– Embert próbáló ez a munkakör, hiszen az is előfordult, hogy este vagy éjszaka kaptunk riasztást olyan bűncselekmény miatt (garázdaság, vagy akár emberölés miatt – ez hála istennek nagyon ritka volt), amikor azonnal menni kellett. Szerencsére nekem soha nem kellett verekedésnél vagy például garázdaságnál intézkednem, de a forrónyomos tevékenység során például előállításnál, nekem is használnom kellett kényszerítő eszközt (akár a bilincset) és eljárás alá vontak, a tanúk kihallgatása a mindennapok része volt. Voltak nehéz pillanatok, de nagyon szerettem ezt a munkát is – idézte fel az alezredes.

2000 és 2007 között ügyeletes tisztként szolgált. Ma már nincs ilyen beosztás, mert létrehozták a tevékenységirányítási központokat, amelyek átvették ezt a koordinációt. Ám korábban a kapitányságokon (az ügyeletes tiszt vezetésével) ügyeleti szolgálat működött. Komplex feladatokat láttak el: fogadták a bejövő hívásokat, a panaszosokat, a 112-es segélyhívó által ide irányított bejelentéseket, a riasztásokat, amelyekre a szakma szabályai szerint megtették a szükséges intézkedéseket (így adott esetben a helyszínekre járőrt, baleseti helyszínelőt, bűnügyi helyszí­nelőt, vagy szükség esetén forrónyomos szolgálatot irányítottak), és ezeket kellő részletességgel rögzíteni és dokumentálni is szükséges volt. Koordinálni kellett az azon a napon közterületi szolgálatot ellátó állomány tevékenységét, elvégezni az ezzel kapcsolatos adminisztrációs teendőket, valamint megtenni a jelentéseket.

– Ez az időszak is embert próbáló volt, hiszen előfordult, hogy egy időben több bejelentés is érkezett, máskor pedig volt elegendő idő a bejelentések lereagálására.

Kérdésünkre elmondta, ebben a feladatkörben mindenféle esetet, történést láthatott, szinte mindenre volt példa.

– Amikor kapunk egy bejelentést, sosem tudhatjuk, hogy mi lesz az eset vége. Ha például kiküldjük a járőrt egy családi veszekedéshez, benne van a pakliban az is, hogy később akár erőszakosabb cselekményre is sor kerülhet. Ezért kellett mindent alaposan körbejárni, ellenőrizni, és erre mindig fel is hívtam a kollégáim figyelmét, hogy sose hagyjunk elvarratlan szálat. Így lehet csak nyugodt az ember – tette hozzá Edit.

Viszont van olyan dolog, amely a mai napig érzékenyen érinti.

– A legmélyebb nyomot az az eset jelentette számomra, amikor rátámadtak az intézkedő kollégáimra. Nagyon nehéz innen bentről úgy intézkedni, hogy megóvd őket, és hogy elég külső erőt is biztosíts a védelmükre, eközben minden a jogszerűség talaján maradjon, és a lehető legkevesebb sérelemmel, érdeksérelemmel járjon. De jó intézkedéssel és a szakszerűen eljáró kollégákkal hamar és sikeresen áthidaltuk a problémát – mondta Edit.

A szakmai munkájában 2007-ben jött egy újabb előrelépés. Az akkori rendőrkapitány, dr. Fekete Zsolt rend­őr őrnagy javasolta (a többi vezető kolléga egyetértésével), hogy a hivatalvezetői feladatokkal Editet bízzák meg. Ez egy nagy kihívást jelentett, hiszen nagy felelősséggel járó munkakör, de megtisztelő volt számára, és elfogadta.

– Az ügyek megmaradtak, csak más jellegűek, ám ezeket már döntő többségében az íróasztal mögül végzem. Az elmúlt 15 év során a rendőrszakmai munka elméleti és gyakorlati alkalmazása jelenti a komplex mindennapi feladatot. Éppen ezért nagyon jó, hogy előtte több területen is teljesítettem szolgálatot, ezáltal nagyobb rálátásom lett a szervezet működésére – vázolta az alezredes.

A hivatalvezetéshez tartozik egyfelől az adatvédelem, a bűnjelkezelés, az ügyviteli és ügykezelési folyamatok, az elektronikus ügykezelés és ügyintézés, a normák alkotása. Másfelől ide integrálták a pénzügyi, az informatikai, a humán igazgatási, a gondoki-karbantartói és takarítói feladatokat is, amiért nap mint nap felelősséggel van Edit.

– Szerencsés vagyok, mert mindig olyan munkatársaim voltak, akik nagyon jó emberek, szakmailag felkészültek, és szeretik is a munkájukat. Ilyen kollektívával sokkal könnyebb megvalósítani a feladatokat. Bár sokféle munkát végzünk a hivatalon belül, mégis egységbe tartozunk, egy osztályként működünk, mindenki odafigyel a másikra. Büszke vagyok rájuk! – emelte ki az alezredes.

– Aki nem tud hivatásként tekinteni a rendőri munkára, nem találja meg benne a szépet, és csak pénzkereseti lehetőségnek tekinti, az nem jó helyen van, mert ehhez elhivatottság is kell. Arról nem is beszélve, hogy rendkívül nagy felelősséggel jár a munka. Nagyon nehéz ma rendőrnek lenni, nagy szükség van a hatályos jogszabályok ismeretére, amit mindennap alkalmazni is kell, a maguk védelmében is, hiszen a digitális világban még nagyobb fókusz helyeződik a rendőrökre és az intézkedéseikre. Régen talán sokkal egyszerűbb volt rendőrnek lenni, egyrészt mert követhetőbb volt a jogszabályi környezet, másrészt szerintem az emberek is sokkal jogkövetőbbek voltak. Manapság nagyon fiatal az állomány, amely bizony a parancsnokaiknak is megnehezíti a helyzetét, hiszen nagy a felelősségük az állomány felkészültsége és szakmai képzettsége tekintetében. A rend­őri munka nagyon sokféle lehet. Az állampolgár általában az utcán intézkedő rendőrt ismeri leginkább, de nagyon sokrétű a rendőri munka, hiszen dolgoznak a kollégák bűn­ügyi nyomozóként, baleseti helyszínelőként, szabálysértési előadóként, csak hogy a legismertebb beosztásokat említsem, így ha valakinek megtetszik ez a hivatás, megtalálhatja benne a szépséget – tette hozzá.

A szakmai munka mellett a közösség összetartó erejét bizonyítja a virágosítás is. Ez a kezdeményezés Hegedűs Edithez kötődik. Mint azt elmesélte, egy kedves, volt virágboltos barátnője ajánlotta a figyelmébe a virágosítási versenyt, amelyre már abban az esztendőben pályáztak is.

– Imádom a virágokat, élőben, rajzolva, festve, fényképezve. Otthonomat is sok szép növény díszíti. Megint kiemelném, hogy olyan remek kollégákat, parancsnokokat adott a sors, akik mindig mindenben támogattak. Az együttes munkánknak köszönhetően az egész kapitányság épületét, kertjét virágosítottuk. Volt, aki a saját kertjéből hozott virágot, de rendszeresen cseréltünk egymás között növényeket is – mesélte Edit, aki azt is megosztotta velünk, hogy nagyon szeret szabadidejében utazni, így most, hogy nyugdíjba vonul, még több időt szentel erre a hobbijára is.