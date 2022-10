Mitől működik jól egy szakmai közösség? Zsigerből vágjuk rá a választ, hogy az elkötelezett szakmaiságtól. Nyilván erre is szükség van, hiszen a tagokat ez az egy irányba nézés hozza össze leginkább. Ám az igazán jó, termékeny működéshez más is kell, és ez már sokkal ritkább. Hogy magánemberként is jól érezzék magukat együtt, hogy az együtt töltött idő élményszámba menjen. A Panoráma Fotó Egyesületnél úgy tűnik, ez a ritka együttállás megszületett. Nyilván nem szakmai összehasonlításképpen, de talán Keleti Éva, a legendás fotósikon tárlatnyitóján álltak ennyien a Bartók aulájában. Bízzunk a közösség megtartóerejében, hogy lesz majd negyedszázados tárlatuk is!