Farkas Imre polgármester ezúttal sem ünnepi pátosszal, hanem emberi lelkülettel, a tanárember komoly, megszívlelendő gondolataival fordult a falubeliekhez:

– Amikor így összejövünk, ne csak azért tegyük, hogy emlékezzünk, hanem azért is, hogy tanuljunk az elődeink cselekedeteiből. Vajon tanultunk-e abból, hogy 1956-ban miért küzdöttek az emberek? Akkor szabadok akartak lenni, nem akartak félelemben élni, és létbiztonságot szerettek volna maguknak. 1956–ot, 1989-et, 2022-t harminchárom-harminchárom év választja el egymástól, de hasonló érzések kísérnek bennünket.

Farkas Imre polgármester

A helyi iskolások sem akartak nagy igazságokat kimondani, de az életkorukhoz mérten a vetítettképes dokumentumokkal együtt, emlékezetesen idézték meg az akkor egy vérbefojtott békés tüntetéssel kezdődő, majd a világot meghökkentő forradalmi eseményeket. A megemlékezés hivatalos részét követően Farkas Imre az előszállási 1956-os események közül az alábbiakat elevenítette fel:

– Nálunk is zúgolódtak az emberek. Az akkori községházánál százötvenen–kétszázan gyűltek össze, hogy együtt keressék az utat. A mozgósításukra nem kellett különleges erőket bevetni, mert akkor még sokan a hosszú cselédházakban laktak és gyorsan felsorakoztak egymás mellett. Néhány embert azonnal föl is akartak húzni, de az eseményeket békésebb irányba terelő Gergelyi Béla tanár úr hatására (aki korábban katonatisztként szolgált az első világháborúban, ahol megsebesült, majd biológusként, helytörténészként és amatőr régészként is maradandót alkotott) a többség ezt nem engedte meg nekik – idézte fel a történelmi eseményeket a polgármester.