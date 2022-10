Az Alföldön, legfőképp a Petőfi-emlékhelyeken a mai napig is szinte szentségtörésnek számít, ha valaki sörrel koccint. Velem is megesett még a szalkszentmártoni Petőfi Emlékmúzeum igazgatójaként, hogy egy közös nyári múzeumi munka után, a Múzeum Baráti Kör tagjaival söröztünk, és én egy korsó sörrel üdvözöltem a jelenlévőket, mire a büszke kunok egyike mogorván odaszólt: „Igazgató úr, ne tegye, mert ezt még magának sem bocsátjuk meg! Ön nem tudja, hogy az osztrák kivégző tisztek sörrel ünnepeltek, miután kivégezték az aradi 13- at? Jegyezze meg, Arad szelleme minden igaz magyar emberben, örökké él!” Megtanultam egy életre, és azóta soha, sehol nem koccintok sörrel!