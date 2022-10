Az egyik legkedvesebb jeles napot ünnepelte a világ tegnap. Ez nem más, mint az állatok világnapja, amikor is szervezetek és állatszeretők, állatmentők sokasága fordít különös figyelmet a Föld különféle állataira, azok jólétére és jogaira. Így tették ezt például a Vasvári iskolában is az intézmény ünnepi hetének részeként tegnap délelőtt. Hegedűs Zsolt segítségével és irányításával például az Argó nevű kutyájával is megismerkedhettek a gyerekek (képünkön).

Fotós: LI