A Dunaújvárosi Egyetem a következő mesterképzési szakokat indítja:

Tanári- mérnöktanári mesterszakok

Gépészmérnöki (MSC)



A tanári mesterfokozat (MA) megszerzésének két alapvető útja van: az érettségi vizsgát követően öt éves osztatlan képzés és a már diplomával rendelkezők számára 2-3-4 féléves képzés, az előzetes végzettségtől és az előzetes pedagógiai gyakorlatuktól függően. Három specializáción: informatikai, műszaki-gazdasági (belépési lehetőség műszaki menedzser diplomával) és gépészet-mechatronikai van lehetőség a diploma megszerzésére. A három szakterület tantárgyainak oktatására a szakképzési intézményekben (technikumokban, szakközépiskolákban), valamint a felnőttképzésben várják a végzett mérnöktanárokat. A képzés időtartama végzettség függvényében 2 félév – 4 félév.

A 4 féléves gépészmérnöki mesterképzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a gépek, gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására; a gépipari technológiák, illetőleg új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, környezetszempontú alkalmazására; nukleáris, atomerőmű üzemeltetési feladatok ellátására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai és/vagy nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok koordinálására, valamint a gépészeti tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

A Dunaújvárosi Egyetem híres arról, hogy országos viszonylatban is széleskörben fogad be jelentkezéseket, így nem csak a szakirányos diplomások kerülhetnek be, hanem akár még nem azonos területen végzettek is.

A képzésekre jó eséllyel bekerülhet a jelentkező, ha műszaki, mérnöki, oktatói, természettudományi, informatikai vagy hasonló tudományterülethez kapcsolódó diplomával rendelkezik.