Hivatalosan október 14-én a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgy emelt és középszintű írásbeli vizsgáival indult az idei őszi érettségi szezon. E héten magyar nyelv és irodalom, földrajz, matematika, latin nyelv, francia nyelv és angol nyelv tárgyakból bizonyíthatták felkészültségüket a vizsgázók.

Az őszi érettségi vizsgák helyszíne a Széchenyi István Gimnázium is. Az intézmény igazgatója, Kratzmajer Zoltán lapunknak elmondta:

– Rendben, fennakadások nélkül zajlanak a vizsgák a Széchenyiben. Az őszi érettségik során számos diák tesz előrehozott vizsgát az általa választott tárgyból. Mások javító-, illetve pótlóvizsgát tesznek. A tavalyi évhez hasonlóan az idei őszi vizsgákra is sokan jelentkeztek. A novemberben esedékes szóbeliken is közel nyolcvan feleletet hallgathatnak majd meg a vizsgáztató pedagógusok. A legnépesebb vizsgát csütörtökön az angol nyelvi írásbeli jelentette – 54 diák bizonyíthatta felkészültségét, többségük előrehozott vizsgát tett. Bízunk benne, sikeresen.

Wéber Veronika a történelemírásbeli előtt Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tegnap az angol mellett, délután kémiából rendeztek érettségi vizsgát.

Angol nyelvből középszinten 271 helyszínen 5314 vizsgázó, emelt szinten 148 helyszínen 6740 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Összességében októberben és novemberben 183 intézményben 19 ezer 459-en érettségiznek, a lebonyolításban pedig 235 vizsgabizottság dolgozik.

Az írásbeli vizsgákat október 14. és október 27., az emelt szintű szóbeliket november 10. és 14., a középszintű szóbeliket pedig november 21. és 25. között rendezik.

Az őszi érettségivizsga-időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő-, ismétlő-, pótló- és javító-, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az előrehozott (43,1 százalék) és a szintemelő (27,1 százalék) vizsgák aránya a legnagyobb, ezeket követik a javító- (11,8 százalék), a rendes (8,8 százalék), az ismétlő- (5,1 százalék) és a kiegészítő- (2,8 százalék), valamint a pótlóvizsgák (1,4 százalék). Az érettségizők várhatóan több mint 21 ezer 700 vizsgát tesznek: mintegy 9900-at emelt, 11 800-at pedig középszinten.

A jelentkezők választása alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven teljesíthető vizsgatárgyakat (például történelem, matematika) külön számolva – középszintű érettségit 98, emelt szintűt pedig 79 tantárgyból tesznek – olvasható az Oktatási Hivatal összesítésében.