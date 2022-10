Két kiemelkedő napirendi pont is szerepel a nyílt ülés meghívójában. Az egyik az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Az építményadóval tavaly már próbálkozott a képviselő-testület, de kormányzati döntés született arról, hogy nem lehet kivetni új helyi adókat 2022-ben. Két javaslat közül „választanak” majd a képviselők ezzel kapcsolatban, az egyik nagyobb mértékű adóösszeget tartalmaz, a másik kisebb léptékűt. Mindkét verzió tartalmazza azt a kivételt, hogy „mentes az adó alól a magánszemély tulajdonos lakása és az ahhoz tartozó kiegészítő helyiség”.

A másik sarkalatos napirend arról szól, hogy az önkormányzat milyen energiatakarékossági intézkedéseket vezet majd be a közeljövőben. Ennek a napirendnek a „legérdekesebb” része egy melléklet lenne, amiben részletesen közlik a konkrétumokat, de sajnos az ominózus melléklet nem nyilvános. Így erről vagy az ülésen kell bővebben szólniuk, vagy külön tájékoztatniuk kell a városlakókat, hogy mi lesz például a múzeummal, a könyvtárral, az MMK-val, a színházzal, a sportlétesítményekkel az ősz végétől tavaszig terjedő időintervallumban.

Ezeken kívül a képviselők dönthetnek a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő rendszer működtetésére kötendő megállapodásról. Valamint a Petőfi Irodalmi Múzeummal való együttműködési megállapodás megkötéséről is szó kerülhet, ahogy több önkormányzati intézmény alapító okiratának módosításáról is. Ezek mellett a testület a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattételre kérhet fel különböző temetkezési szolgáltatókat.