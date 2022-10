Dunaújváros - Az időjárás kegyes volt a Pannon Oktatási Központ közösségéhez, hiszen az idei ősz egyik leginkább napos-derűs, az igazi indián ­nyár minden jegyét felvonultató hátteret biztosított az immáron hagyományos családi naphoz. A remek hangulatú találkozón előbb az intézményben is tanító Pachmann Péter népszerű televíziós műsorvezető, szerkesztő üdvözölte egybegyűlteket, majd az intézmény igazgatója, Borgulya Zoltán rövid köszöntővel útjára indította a mozgalmas programfolyamot. Miközben a már korábban elfoglalt főzőhelyeken javában készültek a finom falatok, a vetélkedőre nevezett csapatok el is kezdték a tizenkét állomásból álló versenysorozatot. A kihívások között szerepelt egyebek között élő csocsó, buborékfoci, varázslabda, óriás Jenga és amőba, activity és célba dobás is. A fergeteges hangulatú küzdelmek aktuális állásáról Pachmann Péter tudósított folyamatosan.