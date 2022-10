A nyilatkozatnak végleges akarat elhatározáson alapulónak, egyezőnek és befolyásmentesnek kell lennie.

Véglegesnek tekinthető az elhatározás, ha a házastársak a járulékos kérdésekben megegyeztek és egyezségüket a bíróság jóváhagyta. A feleknek meg kell egyezniük a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek tartása, a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, igény esetén házastársi tartás, a házastársi közös lakás tekintetében.

A per keresetlevéllel kezdeményezhető annál a bíróságnál, ahol az alperes lakik. A keresetet azon bírósághoz is be lehet nyújtani, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. Ha a házassági pernek sem az alperes lakóhelye, sem a házastársak utolsó közös lakóhelye szerint nincsen illetékes belföldi bírósága, a perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes. Jelenleg a házasság felbontása iránti keresetlevélen 30 ezer forintot kell illetékbélyegben leróni és csatolni a jogszabályban meghatározott iratokat.



Az első tárgyaláson a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük. Fontos, hogy a felperes személyes megjelenése az első tárgyaláson kötelező. Ha nem jelenik meg az első tárgyaláson, a bíróság a pert megszünteti. Az első tárgyalás után már van mód arra, hogy csak jogi képviselője legyen jelen.

A bíróság az első tárgyaláson megkísérli a felek kibékítését. Ha sikerül, a per megszűnik. Ha a békítés nem jár sikerrel, akkor a bíróság elhalasztja a tárgyalást és egyúttal felhívja a feleket, hogy ha szeretnék kérni az eljárás folytatását, akkor erre vonatkozóan három hónapon belül írásban egy kérelmet kell benyújtaniuk. Ha ilyen kérelem nem érkezik a fent említett határidőn belül, akkor a per megszűnik.



Dr. Unger Zsolt

ügyvéd