A világszövetség augusztus 12–13. között Nagyváradon rendezte meg a postagalamb-olimpiát. Mint már arról korábban hírt adtunk, Dunaújvárost is képviselték ezen a megmérettetésen, hiszen Somogyi Roland, a Soma-Dúc galambásza két kiváló példánya is bekerült az igen erős mezőnybe. Ráadásul az egyik a 7., a másik a 8. helyezést szerezte meg a bírói döntés alapján, ami rendkívüli büszkeségre adhat okot. Az olimpiáról Somogyi Roland, valamint barátja (aki elkísérte őt a versenyre), Gódány László mesélt lapunknak.

A Soma-Dúc galambjai hosszútávú versenyeken brillíroznak

Ezt a megmérettetést kétévente rendezik meg, amelyen országonként huszonnégy galamb vehet részt. Mivel a pandémia miatt kimaradt a legutóbbi olimpia, ezúttal megduplázódott a mezőny, tehát negyvennyolc szárnyassal indultak a hazai tenyésztők, összesen pedig huszonhat országból hozták el a legjobb példányokat.

Egy hatalmas csarnokban állították ki a madarakat. Az olimpián az előző két esztendőben nyújtott teljesítményüket szemlézik a bírók, és az alapján rangsorolják kilenc kategóriában.

– Világszintű eredmény az első tízben benne lenni, ami egyúttal azt is jelenti, hogy még értékesebbé válik a galamb – mondta László.

Mindkét példány 1 százalékos (legjobb) eredményeket produkál

A Soma-Dúc mindkét madarát a legjobbak közé emelték. Az olimpiára hozott galambjaik hosszútávú versenyeken brillíroznak (600–700 kilométeres távokról van szó.) A 107915-ös számú kék hím egy olyan kiváló galamb, amely csak 1 százalékos helyezést hozott az elmúlt években, erre csak a világklasszis madarak képesek. A százalékos helyezés tulajdonképpen a leg­gyorsabban visszatérő galambok százalékos arányát jelenti az adott versenyen induló össz­létszámhoz mérten, magyarul, ha ezer galamb indult, akkor az első tíz között ért haza. Ez a példány a Sport C kategóriában a 7. helyezést érte el az olimpián.

A másik a 107948-as számú kék hím, amely ugyancsak 1 százalékos eredményeket ért el, és a Sport I kategóriában a 8. helyezést érdemelte ki.



Roland elmondta, ezek a galambok nem versenyeznek többet, hanem tenyészdúcba kerülnek.

Persze megmérettetések jelenleg is vannak még, de ezeken már a fiatalabb, az idén született példányok vesznek részt. A múlt héten például Rajkáról indult egy futam: ez egy 170 kilométeres távot jelentett, amelyről mind a 87 galambjuk épségben hazatért. Ezeknek a most három hónapos szárnyasoknak idén még öt versenyük lesz, az utolsó 400 kilométeres távon. A legjobbak a versenydúcba kerülnek, ezekkel jövőre folytatják a megmérettetéseket.

A Soma-Dúcot jelenleg húsz pár tenyészgalamb, kilencven fiatal galamb és nyolcvan versenygalamb alkotja.

Rolandnak ez volt már a harmadik galambolimpiája, amin részt vehetett állataival. Ezt nem sok tenyésztő mondhatja el magáról, sajnos akadnak irigyei is.

– Nincs semmi titok, a sikerért tenni kell. Minél többet fordít rá az ember, annál nagyobb és több lesz az eredmény is, ez így működik. Nem egy olcsó hobbi, hiszen a galambok ellátása, etetése, a vitaminjaik, a gyógyszereik költsége éves szinten körülbelül egymillió forintot tesz ki. Nem is térül meg, úgyhogy ezt valóban elhivatottságból, szenvedélyből csinálja az ember. Úgy vélem, sokat kell olvasni a szakirodalmat, találkozni, beszélgetni más tenyésztőkkel egymás tapasztalatairól – magyarázta Roland, aki rutinos tenyésztőként szívesen segíti tanácsaival a kezdő galambászokat.