Ennek értelmében módosulhat a KRESZ, aminek célja az is, hogy az elektromos eszközöknél megállapítsák, hol és milyen sebességgel mehetnek, és milyen járműnek számítanak. A nyugat-európai minta alapján azt javasolták, hogy a 25 km/h-nál alacsonyabb végsebességű elektromos rollerekre a kerékpárhoz hasonló szabályok vonatkozzanak, az ennél gyorsabb haladásra képesek pedig a segédmotor-kerékpárok szabályai alá essenek – ismertette Révész Máriusz.



Dunaújváros önkormányzata és a Bird Magyarország április elején indította el Dunaújvárosban a közösségi e-roller szolgáltatást. Azóta többször is foglalkoztunk a témával. Megírtuk, hogy a Jövő Mobilitása Szövetség még a nyár elején emlékeztetett rá, a hatályos jogszabályok alapján az elektromos roller továbbra sem kategorizálható, az eszközhöz egyelőre nem dolgoztak ki egységes szabályozást. 2020-ban a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy ítéletében kimondta, hogy „amíg az elektromos roller jogszabályi kategorizálása nem történik meg, addig használójával szemben sem a segédmotoros kerékpárra, sem a kerékpárra, sem a gyalogosokra vonatkozó KRESZ-szabályok alkalmazása nem lehetséges.” Úgy tűnik, a megoldás közel van. Megírtuk azt is, hogy a lakosság online szavazása alapján az önkormányzat bővítette az e-rollerparkot. Azt is megírtuk, hogy a városban igazolhatóan egy baleset már történt ebből kifolyólag, csonttörés lett az eset vége. Tapasztalt rendőr mondta egy előadásában az eset kapcsán, hogy a halálos baleset bekövetkezte sem ­kizárható. Megemlítettük továbbá, hogy a közúti közlekedésben vesznek részt a rolleresek, de az eszköz használatához nem kell jogosítvány, aki rááll, nem visel védőfelszerelést és „mennek vele, mint az őrültek”. Olykor egy rolleren ketten, olykor összeverődve róják az utakat és járdákat. Majd szanaszét hagyják random helyeken a város különböző pontjain.

A sok városlakó szerinti áldatlan állapot a KRESZ-módosítással, ha nem is egy csapásra, de megoldódhat, szankcionálhatóvá válnak azok az esetek, amiért oly sokan joggal dühösek a város útjait járva.

Rizmayer János

Rizmayer János: – Autóvezetőként egyetértek a módosítással, hiszen sokan nagyon gyorsan közlekednek a rollerekkel az autók között, védősisak nélkül, ami nagy veszélyt hordoz. Emellett a zebrán is figyelmetlenül vágnak át, és a járdán is balesetveszélyesen cikáznak a gyalogosok között. Így a szabályozással biztonságosabbak lesznek az utak.

Lajtos Regina

Lajtos Regina: – Az elektromos rollerral közlekedők sokszor nem tudják felmérni, milyen kockázatos ekkora sebességgel közlekedni úgy, hogy nem ismerik a KRESZ szabályait. Sokszor kivágnak az autósok elé, amivel saját és mások biztonságát is veszélybe sodorják. A módosítást szükségesnek tartom, mivel így megfontoltabban tudnak közlekedni a jövőben.



Betyó Bence

Betyó Bence: – Az elektromos rollereket sajnos nagyon sokan használják úgy, hogy nem igazán tudják, hogyan kell. Én a rollert munkához használom, naponta 20–30 kilométert is megteszek vele, így ezzel kapcsolatban nagy a tapasztalatom. Habár a KRESZ-módosítást alapvetően jó ötletnek tartom, szerintem a közlekedés biztonsága nem fog változni.