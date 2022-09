Amikor az ember közelít a hatvanhoz, elgondolkodik azon, hogy kiket is hívjon meg e jeles évforduló megünneplésére. Ez a nyitómondat már történelem, hiszen ez tavaly már meg is történt e sorok írójával. Ilyenkor az ajándékba kapott italok közé be-becsúszik egyegy kreatív ötlet is. Így kaptam hatvanas pólót, kitűzőt és az elmaradhatatlan, a közutakon gyakran felfedezhető 60-as sebességkorlátozó tábla hű másolatát. Nos, ezen a hétvégén az egyik barátom szintén eléri a hatodik ikszet. Mit is vigyek neki? A finom nedű ez esetben is természetesen alap, és úgy döntöttem, a fentebb említett 60-as táblát „vándordíjjá” alakítom. Elvégre én már tavaly elmúltam hatvan!

Vezető képünk illusztráció.