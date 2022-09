A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy a korábban már jóváhagyott pénzbeli támogatások után az országos katasztrófavédelmi főigazgató döntött az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó-egyesületek természetbeli támogatásairól is. 46 önkormányzati tűzoltóság nyert el összesen 61,5 millió forint értékben védőeszközöket és tűzoltó-technikai eszközöket, egyéb tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó eszközöket, EDR-rádiókat. Az önkéntes tűzoltó-egyesületek tekintetében 489 szervezet kapott összesen 286,8 millió forint támogatást, a többi között a baracsi, a mezőfalvi csapat, valamint a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület is.