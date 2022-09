Tökmag bazárt tartanak szeptember 17-én, szombaton a Munkásművelődési Központban 13 és 18 óra között. A Tökmag bazár a minőségi használt gyermek-, kismamaruhák, játékok vására. A programok között lesz henna, hajfonás, csillámtetoválás is. A résztvevők tombolát is vásárolhatnak, a sorsolást 17 órakor tartják meg. Egy különleges programon is részt vehetünk, ingyenesen kóstolhatunk tökmagot.