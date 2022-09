Gyakran találkozhatunk a nagy áruházakban olyan fiatalokkal, akik termékbemutató címén kóstolót kínálnak nekünk rendre valamilyen élelmiszerből.

Nem is mindig új áruféleségről van szó, hanem egy-egy, már meglévő termék vásárlók általi személyes megtapasztalásának lehetőségéről. Valami olyanról, amiről nincs információ a csomagoláson, és a reklámokba sem fér bele azok rövidsége miatt. Így a szándék szerint többet megtudhatunk a többnyire tömegtermékekről, mint például a kekszekről, ropikról, olcsó(bb) felvágottakról, a kávékról, majonézekről, joghurtokról, margarinokról és ezek „mutációiról”.



Mondom, a szándék szerint, mert a gyakorlat nem ezt bizonyítja. A csomagolásból kibontott „színtelen, szagtalan, ízetlen” falatok és kortyok olyanok, mint hasonszőrű versenytársaik. Éppen ezért az a kérdés, hogy miben különböznek az adott kampánytermékek társaiktól, többnyire megoldhatatlan feladat elé állítja a fiatalokat. Pedig a kóstolásnak nevezett standolás egyfajta márkaépítés is lehetne. De nem az, mivel ezek a fiatalok (tisztelet a kivételnek, de) nem azonosulnak a termékekkel, nem hisznek abban, amit „képviselnek”. Talán nem is kell nekik, hiszen – pár forint fizetésért – egyszerűen csak termékbemutató címén kell helytállniuk a fogyasztók felé.

Persze szűklátókörűség lenne azt hinni, hogy ez egyedi eset, ugyanis, ha jól „körbenézünk”, számos hasonló példával találkozhatunk mindennapi életünkben is.



