Korai elszólás volt ez, ugyanis távhővezetékes munkálatok miatt igencsak felborult a már megszokott forgalmi rend. Körülbelül a hónap elején láttak neki a szakemberek a nagyszabású közműmunkálatnak a Római körút elején. Körbekerítettek egy járdaszakaszt, ahol leástak a vezetékekig. A munkálatok miatt az adott társasházakban nélkülözni kellett a meleg vizet, jómagam például négy teljes napig édesapámhoz jártam át fürdeni. Nekem még kalandos volt, bár a kisgyermekes szomszédok nem tudom, hogyan oldották meg. Az ötödik napon helyreállt a szolgáltatás, viszont a körbekerített gödör még ott maradt. Munkás nem volt, így a szomszéddal diskurálva arra jutottunk, talán még tesztelik a rendszert, és majd visszatemetik, ha minden rendben van.

Elkerített rész a járdaszakaszon Fotók: Laczkó Izabella

A múlt hétvégén aztán szalaggal kerítették le a Petőfi iskola előtti párhuzamos parkolót. Kiírást nem láttunk, így kíváncsian vártuk, vajon mi fog történni. Aztán hétfőn megkaphattuk a választ, erről még egy tájékoztatót is kiadott az önkormányzat, miszerint „szeptember 26-tól a Római körút Petőfi iskola előtti átjáróig tartó távhővezetékeket szivárgás miatt cserélik, amelynek munkálatai várhatóan egy hónapig tartanak, és forgalomkorlátozással járnak”. Azt is írják, hogy ez idő alatt a Petőfi iskola előtt a parkolási lehetőséget felfüggesztik, illetve 2 forgalmi sáv alkalmankénti lezárására is számítaniuk kell az autósoknak. A buszok közlekedése sem változik.