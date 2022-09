A nap folyamán több turnusban érkeztek a város iskoláiból a csoportok a téren felállított standhoz, emellett bárkit, aki arra járt, szívesen bevezettek a hivatal munkájába.

Petrovickijné dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető-főtanácsos, Tóth László és Szántó Krisztina környezetvédelmi főtanácsosok egész nap állták a rohamot, segítettek mikroszkóp alatt megfigyelni a vízi élőlényeket, kitapasztalni a zajmérés rejtelmeit, és a környezetvédelmi rejtvényeket kitölteni, közben meséltek a gyerekek nyelvére lefordítva hétköznapi munkájukról.

Arról a munkáról, amiről vajmi keveset tud a városlakó. Alapvetően két nagy részre bontható. Az egyik az önkormányzati környezetvédelem, ami programalkotási, tervezési, környezetvédelmi tevékenységet rejt.

A zajszintmérés egyik nagyon egzakt tesztje zajlik Fotók: Ihász Martin

Települési környezetvédelmi programot készítenek, azokat végrehajtják. Ezeket hat­évente felülvizsgálják. Figyelemmel kísérik, elemzik a település környezetvédelmi állapotát és évente tájékoztatót adnak ki minderről, vízre, levegőre, talajra, hulladékgazdálkodásra, zajhelyzetre, helyi természetvédelemre is kiterjedően. Rendszeresen tájékoztatják a levegő minőségéről is a lakosságot a város honlapjának környezetvédelmi rovatában. Emellett egy környezetirányítási rendszert is működtetnek, az EMAS-t (Eco-Management and Audit Scheme).