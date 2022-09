Az idei, 2022-es gólyatábor ismételten rekord mennyiségű résztvevőt számlált. Összesen együttvéve kb. 250 fő jelent meg augusztus 29-30-án megrendezésre kerülő eseményen, melyből 108 diák gólyaként vett részt a táborban. A maradék kb. 140 fő között voltak főszervezők, segítők, csapatkapitányok és tanárok, kik a tábor lebonyolítását könnyítették meg.

A munkálatok már nyár elején megkezdődtek, amikor megérkeztek a jelentkezésüket bejelentő leendő diákok. Ezután egy két hónapon keresztül tartó szervezés vette kezdetét az iskola diákönkormányzat elnökségének vezetésével, mely idő alatt új ötleteinkkel azon voltunk, hogy a tavalyi, szintén remek visszajelzéseket kapó tábort tovább csiszolgassuk, fejlesszük. A munkafolyamat végén nem volt más teendőnk, minthogy egy remek hangulatot és egy felejthetetlen élményt biztosítsunk a gólyák számára.

Fotók: Széchenyi István Gimnázium



Augusztus 29-én, hétfőn, reggel 8:00-kor megnyitottuk a tábort, és 12 csapatba osztottuk a leendő 9. évfolyamot. Mindegyik csoportot egy-egy színnel jelöltünk, csapatkapitánynak a 12. évfolyamból érkeztek tanulók. Egy rövid ismerkedés után következett a kihagyhatatlan gólyatánc, melyet néhány segítő támogatásával tanítottunk meg a gólyáknak. Idén a Walk The Moon slágere, a Shut Up And Dance lett „megkoreografálva”, mely nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Szemfülesnek kellett lenniük a csapatoknak, ugyanis a nap folyamán többször is elő kellett adniuk a táncot pluszpontokért. A betanítás végén a gólyák egy 12 állomást tartalmazó versenyen vettek részt, melyeket már a segítők a nap elején felállítottak az iskolában. A feladatok között megtalálható volt zene-, film-, tánc-, fűszer- és nyelvfelismerés, lufifújás, kekszevés és még sok más izgalmas kihívás. A gólyák becsülettel helytálltak a próbákon, készen álltak a következő megmérettetésre, mely a Just Dance volt. A csapatoknak vakon kellett választaniuk a híres slágerek közül egyet, melyeket el kellett táncolniuk. Délután a vizes feladatok következtek, ahol senki nem úszta meg szárazon. Szintén 12 állomás volt felállítva az udvaron, melyeknek elengedhetetlen kelléke volt a víz. A nagy vízkvízen keresztül, a vizes szivacs/pohár szállításon át, egészen a vízben való éneklésig minden fajta feladat jelen volt. A segítők ezen felül vízibombákkal gondoskodtak az állandóan remek hangulatról. Résen kellett lennie mindenkinek, mert a „vizes veszély” bárhol lecsaphatott. Miután a csapatok végeztek minden állomásnál, a búcsúzkodás után mindenki fáradtan, élményekkel telve hagyta el az iskola területét.

A második nap kezdéseként átismételtük a gólyatáncot, majd a csapatok az iskola udvarán megkezdték a gólyaépítést. Előzetes feladatként kapták meg, hogy minden alapanyagot és eszközt, ami a saját alkotásukhoz szükségesnek bizonyult, azt hozzanak magukkal, és egy óra állt rendelkezésükre, hogy elkészítsék a saját költöző madarukat. Fantasztikusan kreatív alkotások születtek, mint minden évben, melyeket az iskola rajztanára és igazgatóhelyettes asszonya zsűrizett. A másik előzetes feladat egy dal betanulása volt, melyeket a csoportoknak karaoke formájában kellett előadniuk az iskola udvarán. A dalok között szerepeltek gyermekmesék, rock-, pop-, musicalzenék. A csapatok fergeteges hangulatot varázsolva éneklésre bírták a társaikat a nézőtérről. Mindezek után az iskola nagykórusának előadását hallgathatták meg a leendő diákok, és néhány dalt meg is tanítottunk nekik. A nap végén nem maradt más hátra, minthogy kihirdessük a 2022-es Széchenyi Gólyatábor győztesét. A végső pontszám a 12- 12 db száraz és vizes feladatokból, a Just Dance-ből, a gólyaépítésből és a karaoke-ból állt össze. Minden csapat jutalomban részesült, azonban csak egy állhatott a dobogó legfelső fokán: a Lime csapat. A második és a harmadik helyre a Sárga, illetve a Piros csapat került.

Minden évben a cél az, hogy az intézmény leendő 9.-es évfolyama belátást nyerjen az iskola életébe, hangulatába, és hogy feledhetetlen emlékeket szerezzenek, melyek végigkísérik őket az elkövetkezendő 4 tanéven keresztül. Bízunk benne, hogy ebben az esztendőben sem okoztunk csalódást gólyáink számára, és az élmény, amit ezen a kettő napon szereztek, örökre velük marad.