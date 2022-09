Szeptember 30-ig még lehetőséget ad az önkormányzat a kérelmek benyújtására. A támogatásra azonban nem mindenki jogosult. Dunaújvárosi lakhellyel (vagy tartózkodási hellyel) rendelkező családok járhatnak sikerrel, amelyeknél az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a 85 500 forintot, gyermekét egyedül nevelő személy esetében pedig a 99 750 forintot. A jogosultak vagy hat-, vagy tizenöt ezer forinttal mérsékelhetik az iskolakezdés terheit.



A támogatás mindig jól jön, de napjainkban, amikor egyre nagyobb az infláció, sok családnak szinte mentőöv is lehet ez a régóta szokásban lévő segítség az iskola kezdésekor. A szeptemberi tanévkezdéssel együtt járó több tízezer forintos pluszkiadások sok család számára komoly anyagi megterhelést jelentenek, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a tankönyveket az állam ingyenesen biztosítja a diákok számára. A papíripari termékek árai akár ötven százalékkal is megemelkedhettek az utóbbi hónapokban, ami érződik a füzetek árain (is). És most csak egy tételt említettünk, és valószínű az étkezés sem lesz olcsóbb.



Az önkormányzat ebben az évben iskolakezdési támogatásra összesen négymillió forintot különített el. Egy évvel ezelőtt kétszáz gyermek részére nyújtott támogatást az önkormányzat, nagyjából ez kétmillió forintot jelentett, vagyis az idén megduplázódott a támogatásra szánt összeg. A www.dunaujvaros.hu oldalon megtalálható iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokon túl az adott intézmény iskolalátogatási igazolását is.

A kérelmet a polgármesteri hivatal szociális osztályán lehet leadni, amely hétfőn 8-tól délig, majd 13-tól 16 óráig tart nyitva. Szerdán 8-tól délig, majd 13-tól 18 óráig fogadja a lakosokat. Pénteken kizárólag délelőtt 8-tól délig várják az ügyfeleket.