Az első napirendi pontnál a képviselők többsége szót kért, pontokon parázs vita alakult ki a közel két órán át tartó „tárgyalásban”. Szabó Zsolt kezdte a hozzászólások sorát azzal, hogy kérdéseket intézet dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőhöz. Afelől érdeklődött, hogy igaz-e az a friss hír, miszerint a kormány a távfűtéssel fűtött lakásokban csökkenteni akarja a lakosságnak adott hőmennyiséget, illetve hogy a kormány segíti-e majd az önkormányzatokat a megnövekedett rezsiköltségek megfizetésénél. „Utolsó információm az, hogy a távhő ára nem fog változni, hogy lesznek-e korlátozások, arról én most pontosan nyilatkozni nem tudok” – kezdte válaszát az országgyűlési képviselő. Majd emlékeztetett, hogy az elszabadult energiaárakért nem a kormány a felelős, az nem Magyarország-specifikus jelenség. Mint mondta, hazánkat nem érinti majd a földgázhiány. Hangsúlyozta, hogy az ismert külső körülmények között előállt helyzet nem a kormány hibája, a kabinet feladata az, hogy a lakosságot egyáltalán ne vagy minél kevesebb arányban érintse az energiaárak növekedése. Mint mondta, takarékosságra lesz szükség, de a kormány célja, hogy ez minél kevésbé érintse a lakosságot.

Ezután a képviselők egymás felvetéseire válaszoltak, a fókuszban maradt a távhő kérdése. Ennek részletes taglalásába itt és most nem mennénk bele, egy fontos részt emelünk csak ki, ezek pedig szintén dr. Mészáros Lajos szavai. A „kinek kell a fűtésszámlákat kifizetni” kérdéskörre reagálva az országgyűlési képviselő elmondta, hogy a szolgáltatóváltáskor még nem volt képviselő, de át kellett tanulmányoznia ezt a kérdést, és leszögezte, a Fidesz nem állt be egyik vitás fél mellé sem a városi távfűtés kapcsán kialakult vitában, még ha ezzel a váddal illetik is a helyi frakciót és személy szerint őt is. Kijelentette, hogy a jelenlegi jogi helyzet szerint az energiahivatal döntése értelmében a DVG Zrt. a hőszolgáltató, és annak kell a számlákat befizetni. Ugyanakkor kifejtette abbéli véleményét, hogy a szolgáltatóváltás az önkormányzat részéről előkészítetlen volt, a kérdéseket előre le kellett volna tisztázni, hogy a két cég közötti vitás kérdések ne a lakosságon csapódjanak le. Mint mondta, így maradtak vitás kérdések, mint például a számlabefizetések kérdése, de fontos lenne leszögezni, hogy a bírósági eljárás végén lesz majd egy elszámolás a két cég között, és a befizetett pénzek sorsa nyugvópontra kerül a lakosság vegzálása nélkül.

Szabó Zsolt hozzászólása és dr. Mészáros Lajos válasza között Lőrinczi Konrád felszólalásában megköszönte a városlakóknak, hogy bizalmat szavaztak neki, és megválasztották a 2-es választókörzet egyéni képviselőinek, majd különböző lakossági kéréseket ismertetett. Mészáros László képviselő afelől érdeklődött, hogy Kálló Gergely volt országgyűlési képviselő és az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal között áll-e fent bármilyen jogviszony, és ha igen, akkor az mikortól él, milyen feladatokat tartalmaz és milyen javadalmazással köttetett. Pintér Tamás polgármester írásban ígért választ a képviselőnek.

Gombos István írásban kért választ az északi lakópark csatornázási gondjaival, a mozgáskorlátozott parkolók burkolatfestésével és a városi hajléktalanhelyzettel, illetve az elektromos rollerekkel kapcsolatban. Hozzászólása után a polgármesterrel, annak megnyilatkozása után szóbeli vitát folytattak, az is elhangzott Pintér Tamás szájából, hogy „ne kiabáljon képviselő úr, vagy a közgyűlés megzavarása miatt ki kell, hogy vezessük önt is”. Mást ugyan nem vezettek ki, Szepesi Attila éppen ennek a vitának a közepén önszántából távozott a teremből.

Az első napirend lezárása után következett még huszonnyolc másik megtárgyalása, ezekről később számolunk be olvasóinknak.