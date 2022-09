A Munkásművelődési Központ 310-es termében a sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyerekek szüleit invitálták egy rendezvényre az Esőcseppek Alapítvány vezetői. Kostyák Eszter elnök mellett jelen volt az alapítvány részéről Nyári Zsuzsanna gyógy­pedagógiai szakember és kuratóriumi tag, valamint Kálmánné Tóth Mária, a társ­szervezet – Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete – titkára is.



A bensőséges hangvételű esemény központi kérdése, hogy az érintett, különleges nevelési igényű gyerekeknek mi lehet a jövőképe, és vajon el tud-e majd indulni a következő tanévben a tervezett kislétszámú osztályokkal működő Gyermekház Iskola. A rendezvényen több vidéki településről voltak jelen érdeklődők, Daruszentmiklóstól egészen Martonvásárig ért az alapítvány munkájának híre.



Az elnök asszony a következőket mondta el a rendezvény kapcsán:

– Köszönjük szépen a jelenlévőknek, hogy eljöttetek. Úgy érzem, hogy kezd kialakulni a közösségünk kemény magja, amiért nagyon hálás vagyok. Tudom, többnyire az úgynevezett SNI-iskola miatt csatlakoztak a csoportunkhoz. De mi ennél azért nagyobbat szeretnénk álmodni és létrehozni. Mégpedig egy összetartó közösséget, nem csak a szülők között, hanem akár a gyerekeink között is. Szeretnénk, ha létrejöhetnének szorosabb kapcsolatok, barátságok. Ezért is szorgalmaznám, ha a következő eseményünkre még többen eljönnének. A Gyermekházzal több egyeztetésen is túl vagyunk az iskolánkat illetően, amely számomra optimizmusra ad okot. Szerencsére az önkormányzat hozzáállása sem változott az ügyünket illetően. A konkrét iskolakijelölés januárban lesz, addig mindenre választ fogunk kapni. Ki fog derülni, hogy hol, hogyan tud indulni a suli. Addig is szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket is a nekik szervezett programjainkra. Ilyen például az október 22-i tökös napunk is – mondta el az alapítvány elnöke, Kostyák Eszter.