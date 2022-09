A szervezők semmit sem bíztak a véletlenre, hiszen a vidám programokkal esélyt sem adtak másféle hangulatra, akár elmúlt a nyár, vagy sem. Egyúttal jó érzékkel a felnőttekre is gondoltak a vélhetően a nekik szóló műsorelemekkel. Egyszóval igazi családi napra készülhetnek az oda látogatók.

A gyermekek kedvéért működik a játszó sátor, benne az arcfestéssel és a sokféle játékkal, kézműveskedéssel várják őket. Naná, hogy ingyenes lesz a légvár és a légpuska lövészet is.

Az idősebbek a könnyed hangulatban talán szívesebben térnek be az egészségügyi sátorba, hogy megnézessék a vérnyomásukat és a vércukorszintjüket. A vendéglátós kínálaton is érződik, hogy kik ennek a napnak a kedvezményezettjei, hiszen igaz, hogy hagyományos büfét is üzemeltetnek, de a szörpöde, és a gyümölcssátor kínálata inkább az övék lesz.

Nyárbúcsúztató gyermeknapot tartanak Dunaföldváron



A színpad 11.00-től népesül be. Elsőként még a szülőket is aktivizáló a Csurgó zenekar lép fel. Őket a Happiness, Teleki Mazsi Dorottya táncosai , majd a régi kedvencei, a Löfan mazsorett csoport lányai követik. Ezt a blokkot a tamásiból érkező Zsigec Musical csoport zárja.

Délután háromtól már a profik, előbb Suzy, majd Szávolovics Gabriella következnek, közöttük pedig, ha az időjárás engedi, habparty-val telhet az idő. A jókedvű programsorozatot a térség népszerű zenekara, az Időutazó Rock Band zárja.