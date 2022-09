A megnyitón Kelemen Zsolt, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke vázolta, ez a nagyszabású gyakorlat a Profound elnevezésű, uniós támogatással megvalósuló projekt keretében jött létre. A mintegy kétéves ciklust felölelő pályázat célja, hogy az árvízi veszélyeztetettség szempontjából kiemelten érintett országok önkéntes mentőszervezetei tapasztalatot szerezhessenek, erősítsék az együttműködést. A terepgyakorlaton hat ország tizen­nyolc önkéntes csapata vett részt, a többi között búvár- és vízimentő, önkéntes tűzoltó és humanitárius szervezetek. A gyakorlatot augusztus 30-án kezdték Szatmárnémetiben, majd Szilason folytatták, szeptember 1–2. között pedig Dunaújvárosban állomásoztak az alakulatok.

A Budapest Önkéntes Mentőszervezet is részt vett a gyakorlaton Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A megnyitón Mezei Zsolt alpolgármester, a helyszínt biztosító város képviseletében az árvízvédelmi felkészültség fontosságát emelte ki. Orosz Csaba önkormányzati képviselő felidézte, 2013-ban akkora árvíz volt nálunk, hogy ezt a megnyitót csónakban kellett volna tartani a kemping területén, majd eredményes gyakorlatot kívánt a résztvevőknek.

A Fővárosi Vízművek egysége palackozni is tudja a tisztított vizet

Mint arról már beszámoltunk, a gyakorlat alapszituációja egy olyan hatalmas árvízi helyzet volt, amely nemzetközi szintű összefogást igényelt. Ebből kiindulva harminc különféle mentési feladatot kaptak a csapatok, ezeket kellett a legjobb tudásuk szerint végrehajtani. Ez az akció a Magyar Vöröskereszt számára is egy fontos lehetőséget adott. Mint azt Kardos István, a szervezet főigazgatója elmondta, WHO-s minősítés megszerzésére is alkalmat jelentett, amely támogatásban és nemzetközi feladatvállalásban is szélesíti a kereteiket. Ezen a gyakorlaton több mint hetven önkéntesük vett részt. A helyszíni munkáról Mikó Zsófia mesélt egy, a katasztrófa sújtotta helyszínekre telepíthető nagy sátorban. Ha beteg érkezik, akkor őt először az ellátás szükségessége alapján osztályozzák. Ebben a sátorban képesek a könnyű sérülésektől kezdve az intenzív ellátást igénylő betegek gondozására. Számokban kifejezve, 24 óra alatt száz betegek tudnak ellátni. Külön helyiség van szülések levezetésére szakszemélyzettel együtt, valamint van például egy kisebb sátor is a fertőzött betegek izolálására is. Mikó Zsófia hangsúlyozta, minden tagjuk önkéntesen végzi a feladatot.

A gyakorlaton szerepelt a Hungarian Water Aid Unit, a Fővárosi Vízművek katasztrófahelyzetekben bevethető állomása is. Vári Péter üzemeltetésvezető két berendezést mutatott meg, az egyik 1250 liter tiszta vizet képes szolgáltatni egy óra alatt, a másik kisebb kapacitással működik, naponta 100 köbméter vizet biztosít. Ezen a mobil állomáson zacskókba tudják csomagolni a vizet, de mivel az unió ezt nem preferálja, van már palackozó gép is (ami kiváltja az előző megoldást).