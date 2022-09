Együttműködési megállapodást írt alá hétfőn délelőtt a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum. A sajtónyilvános eseményen részt vett a Dunaújvárosi Egyetem részéről dr. András István rektor, dr. Balázs László oktatási rektorhelyettes, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részéről pedig Pocsainé Varga Veronika főigazgató és Piros Mariann kancellár.

Dr. Balázs László elmondta, amióta az egyetem is szerepet vállalt a város és a térség szakképzésében, azóta zajlik folyamatos egyeztetés a centrum és az egyetem között. Ezeknek célja az volt, hogy a rendelkezésre álló közös tudásbázis, infrastruktúra megfelelő kihasználtságával tudják biztosítani a jövő munkavállalóit és diplomásait. Ennek az együttgondolkodásnak adtak most hivatalos keretet a megállapodás aláírásával.

Ennek egyik sarokpontja a tehetséggondozás, hiszen mindkét fél számára fontos, hogy a térség fiataljai megfelelő lehetőséget kapjanak képességeik kibontakoztatására. Nem kevésbé fontos ez munkaadói oldalról sem, hiszen hiány van megfelelően képzett szakemberekből. A cél, hogy ezt a hiányt a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék. Másrészről szándékukban áll egy olyan szakmai fórumot teremteni, amely az egyetemnél meglévő tudáshalmazt, jó gyakorlatot, módszertant hozzáférhetővé teszi a térség pedagógusainak, és ezeken a rendszeres fórumokon megjelennek majd a pedagógusoknál fellelhető jó gyakorlatok, módszerek is, hogy azután ezek beépüljenek a hétköznapi gyakorlatba. Céljuk egy tudásbázis kialakítása, amely segíti a megfelelő duális partner kiválasztását, azaz olyan ipari vállalatok jelenlétét, amelyek biztosítani tudják a szakmai gyakorlatot, majd a végzés után az elhelyezkedés lehetőségét. Egy olyan életpályamodell, amiben az általános iskolai pályaválasztást követően mindig tudatosítják az aktuális választási pontokat, amelyek kimenetén a munkaerőpiac vagy a felsőoktatás áll. Ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy egy olyan diskurzus alakuljon ki, amely mindkét fél számára kölcsönösen előnyös és hasznos.