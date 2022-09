Verne Gyula óta tudjuk, elképesztő pontossággal képesek a művészek előrevetíteni a jövő egy-egy szeletét, a technikai fejlődés sarokpontjait is. Innen viszont bajban lehetünk, hiszen ki tudja mondani, melyik fikciónak van esélye a megvalósulásra. Halkan, zárójelben jegyzem meg, hogy ritkán idézik az édent ezek a víziók. Most egy igen izgalmas együttállás van, a Támad a Hold című 2012-es filmben és a 2019-es sorozatban, a For all mankind eposzban is van közös a valósággal: az emberiség energiaproblémáit a holdon bányászott hélium-3 izotóppal oldják meg. Nos, ebből hoztak haza a kínaiak nemrég. A gond csak az, hogy mindkét filmben előkerülnek a fegyverek is.

Vezető képünk illusztráció.