Nagyvenyim - Kettős születésnapra készülődtek kedden reggel a nagyvenyimi Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthonában.

Kiss Csaba Gábor, az intézmény vezetője lapunknak elmondta, Bednár Gyuláné Budapestről került az otthonba 2008-ban. Nagyon készült a 90. születésnapi ünnepségre, ám pár hete megbetegedett, jelenleg is a Szent Pantaleon Kórházban ápolják.

Az ünnepeltek nagyon készültek a jeles eseményre

Deák Károlyné mezőfalvi lakos, a közelmúltban lett a venyimi szeretetotthon lakója. Beköltözése után a közösség vidám, támogató tagja lett.

Az ünnepelteket az otthon két tortával köszöntötte.

Vargáné Kaiser Katalin, a település polgármestere Deák Károlynénak átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét.

Deák Károlyné lapunknak elmondta, aktív éveiben a ruhaiparban dolgozott. Nyugdíjas éveit is aktívan töltötte és az otthonban minden kezdeményezésben, programban részt vesz.

Finom tortával köszöntötték a 90. születésnapját ünneplő Deák Károlynét Fotók: Laczkó Izabella

Kiss Csaba Gábor a Hírlapnak kiemelte, bíznak benne, hogy Bednár Gyuláné is hamarosan visszatér a kórházból, és őt is külön köszönthetik.

Nagyvenyim polgármestere lapunknak kifejtette:

– Nagyon fontos és a településünk számára is kiemelt jelentőségű munkát végez a szeretetotthon. A közösség számára is követendő példa, hogy megbecsüljük az idős polgárokat. Bízom abban, hogy mindez a fiatalok számára is jó példa, hiszen egy település a múlt értékeit megtartva tud továbblépni, fejlődni a jövőben.