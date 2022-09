Rácalmás - A folyamatban lévő fejlesztések közül minden bizonnyal a Venyimi út felújítása a legjelentősebb munka. Az önkormányzat saját forrásból áldoz erre a beruházásra 202 millió forint plusz áfa összeget, mert közösségi érdekeket szolgál ez a fejlesztés, nagyon sok helybélinek több kilométernyi kerülő utat spórolnak meg az elkészültével, továbbá mentesítik a nagy forgalom alól a főutcát. A település vezetői régóta készülnek erre az úthelyreállításra, aszfaltozásra. Ugyanakkor olyan problémával találták szembe magukat, amellyel korábban nem: négy csodálatos, talán több mint százéves szürke ­nyár van az építkezés útjában a hídnál.

– Az idős fák sorsa megosztotta a helyi közvéleményt, sokan aggódnak a sorsuk miatt. Az önkormányzat azon az állásponton van, hogy fát csak és kizárólag akkor vágunk ki Rácalmáson, ha az beteg, nem egészséges. Bár, ezt talán mondani sem kell, hiszen rengeteg fát ültettünk a városunkban. Ebben az esetben is fadoktor hívtunk, hogy bevizsgálja a nyárfákat, megmondja, milyen állapotban vannak. A szakmai véleményét figyelembe véve végül egy fát kell kivágnunk, a másik hármat megtarthatjuk – mondta el lapunknak Schrick István polgármester.

Térjünk vissza az útfelújításra. A 6-os útról a település központjába bevezető Venyimi út a Gárdonyi utcánál elkanyarodik majd a rendelő és a gyógyszertár irányába, és aszfaltos burkolatot kap egészen a József Attila utcáig. A tervező döntött erről a nyomvonalról, ugyanis ha egyenesen haladt volna az Arany János utcához, akkor azzal tovább növelné azon a területen az üzletek és a telkesek miatt is erős forgalmat. Ezt elkerülendő vezet a Korányi tér irányában a Venyimi út. Az önkormányzat azért vásárolta meg a Korányi tér és a Fő utca sarkán lévő egykori Müller féle (Dodi néni-féle) házat, hogy szükség esetén körforgalmi csomópontot alakíttasson ki ott.

A tervek szerint november végére elkészül a kivitelező a Venyimi út felújításával Fotók: Laczkó Izabella

Fotós: LI

Az önkormányzat járdát is kíván építeni az út mellé bizonyos szakaszokon, hogy a Martinász lakótelep felől, például a Jázmin utcából be tudjon sétálni, aki szeretne az intézmények, az orvosi rendelő, a gyógyszertár és az üzletek felé. Ha az időjárás is úgy akarja, várhatóan november végéig birtokba vehetik az autók, a közlekedők az új bekötő utat.

Az útépítéssel párhuzamosan készül a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból járda az általános iskola mögött, az Ady Endre utca már felújított járdaszakaszának folytatásaként.

Az iskola mögötti részen folytatják a járda építését az Ady utcában

Fotós: LI



Ugyancsak a Magyar Falu Program támogatásából valósult meg a Millenniumi parkban nemrég elkezdett játszótér bővítése új játszóeszközökkel, valamint az Ófaluban található Béka köz felújítása is térkő burkolattal, valamint ennek az utcának a csapadékvíz-elvezetése is.