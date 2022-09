Barátnőmmel futottam össze a standok között, s hogy mehessek a cukrászdába pletykálni, gyorsan lejegyeztem, milyen árak vannak. A krumpli kilója 280 és 350 forint között mozog, zsákos kiszerelés olcsóbb. Sárgarépát 350–400 forintért, zöldséget 900–1400 forintért vehetünk (ne feledjük, pár éve volt ez 2000 is!). Paprikát 450-től 690-ig kínálnak fajtától függően, az igazi lecsópaprika 299-ért volt akciós. A paradicsom ára 450–800 forintig sorol, megint csak fajtától függően, a rózsaszín ökörszívért 880-at kértek. A tök (ami tavaly 200 forint volt) most 450-be kerül. A körte tartja 800–1000 forinti közötti árát, a sárgadinnye drágult a szezon végére, már 500–650 kilója. Viszont a szilva a várakozásomnak megfelelően olcsóbb lett, meg is rendeltem a gyönyörű besztercei fajtából a lekvárnak valót 400 forintos áron.

Apró uborkát nem kell vennem 650-ért, mert dunsztban áll a csemegeuborkám, körte sem kell, mert három fa termése vár ránk Baracson. Az őszibarackot meggusztáltam, kerestem azt, aminek könnyen lehúzható a héja, magvaváló, és édes. Az az igazi őszibarack. A hatalmas szemek látványa gyönyörű, de a szőrös bőrét hámozni sem vagyok hajlandó, s amikor az árakat látom – 700 forint a legolcsóbb, az extra minőség kerül 1200-ba – akkor könnyen lebeszélem magam a vásárlásról. Nektarint veszek 600-ért, s irány a cukrászda.