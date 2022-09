A születésnapi rendezvényt szeptember 20-án tartották meg az óvodában, amelyen jelen volt többek között Szabó Tamás, Ercsi polgármestere, Gólics Ildikó, a település alpolgármestere, az óvoda valamennyi aprósága és dolgozója, valamint az egykori munkavállalók is eljöttek, hogy együtt ünnepeljék ezt a szép évfordulót.

Magas színvonalú munkát végeztek mindig is az itt dolgozók Fotók: Ihász Martin

Ábrahám Gabriella, az intézmény vezetője egy korabeli újságcikkből olvasott fel részletet, felidézve, hogy miként nyílt meg 1977. augusztus 1-jén az akkori nagyközség újabb óvodája. Igazi társadalmi összefogásból jöhetett létre, Várföldi János tervei alapján építették fel a Türr István utcában a modern, száz férőhelyes épületet. Szabó Tamás polgármester beszédében kiemelte, ahogy egy intézmény átadása, úgy annak évfordulója is fontos esemény, különösen az óvoda esetében, hiszen ha belegondolunk, több ezer gyermek nevelkedett itt a 45 év során, amelyért köszönettel illette az egykori és jelenlegi dolgozókat.

Minden oviscsoport kapott egy tortát a születésnapi bulin

Gólics Ildikó alpolgármester ugyancsak köszönettel szólt a nevelőtestület és a dolgozói kollektíva felé, akik mindig is magas színvonalon végezték munkájukat. Mint elmondta, generációk sora nőtt fel eme csodás intézmény falai között, sok szép emlékkel gazdagodva. Kiemelte azt is, hogy a több mint négy évtized során mindössze három vezetője volt az óvodának. Az első két évben Székelyné Zsóka, aztán huszonkilenc éven át Gábriel Gyuláné Erika vezette az intézményt. Ábrahám Gabriella, aki huszonnégy éve óvodapedagógus, immáron tizennégy éve irányítja az óvodát. Az alpolgármester köszönettel szólt a szülők felé is, akik nemcsak a rendezvényeken veszik ki részüket, hanem önkéntes munkájukkal is segítik az intézményt.

A köszöntők után az óvodásokon volt a sor, kedves kis műsorukban énekeltek, táncoltak és verseket szavaltak. Ezután következett az édes meglepetés: minden ovis csoport kapott egy tortát, amelyet jóízűen fogyasztottak el az apróságok.