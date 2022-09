Mindezekről Szóládi Zoltánnal, az iskola igazgatójával beszélgettünk. Jelenleg mintegy kétszázharminc diák jár intézményükbe. Az osztálylétszámokat átlagosan huszonkét főben tartják (huszonöt a maximum náluk), annak érdekében, hogy megfeleljenek a mai kor elvárásainak, hogy több idő jusson a pedagógusoknak a gyermekekre. Mint azt a vezető részletezte, a kisebb létszám a tanításnak kedvez, a diákoknak nem kell szűkölködniük, nagyobb figyelmet kapnak, a tanárok pedig hathatósabban végezhetik az oktatói munkájukat.

Szóládi Zoltán igazgató Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Érkeztek új pedagógusok is az iskolába, így az óraadókkal együtt a szeptemberi kezdésre mindenki a helyén volt.

– Egy nagyon összetartó közösség alakult ki, amelyben fontos szerepe van Kovács István görögkatolikus lelki vezetőnk karizmatikusságának. Erős alapot adnak a régi munkatársak, akikhez hamar beilleszkedtek az újak, ők is magukénak érzik a környezetet. Igazán családias légkör jellemző iskolánkra – mondta az igazgató.

Ismerik egymást a kisebb és a nagyobb diákok is. A közös táncfellépések közelebb hozzák egymást, ez is jótékony hatással van a közösségre. A Gárdonyi eddig tánctagozatos iskola volt, viszont továbbléptek ezen a képzési vonalon, és alapfokú művészeti iskolává váltak. Ez a második tanévük így, ebben a formában, amelyben a tánc az elsődleges, de bővíteni szeretnék majd más művészeti képzéssel, például a rajzzal. A Móricz iskolából érkezett ide ettől a tanévtől Fazekas Andrea, aki magas szintű zenei értékrendet képvisel, és már elkezdte építeni az énekkart.

Egy nagy beruházás küszöbén áll most az iskola annak égisze alatt, hogy egy úgynevezett többcélú oktatási intézménnyé váljon. Konkrétan arról van szó, hogy egy óvodát építenek ki a Római körúti épületük két szintjén. Már minden szükséges előkészülettel megvannak, jelenleg az engedélyeztetési eljárás következik. Még augusztusban számolt be arról Soltész Miklós államtitkár, hogy a kormány által indított egyházi óvodafejlesztési program részeként a Hajdúdorogi Főegyházmegye nyolc új óvoda építésére, valamint a meglévő épületek felújítására összesen 2,5 milliárd forint támogatást kapott.

A Gárdonyiban egy háromcsoportos óvodát terveznek, az átépítési munkálatokat legkésőbb most novemberben kezdik el a szakemberek. Körülbelül egy évig is eltarthat majd a kivitelezés, viszont már jövő szeptemberben mindenképpen szeretnék elindítani az óvodát. Itt kapcsolódik a történetbe az, hogy a Csiperke óvodától érkezett hozzájuk egy megkeresés, és jelenleg tárgyalásban is vannak azon intézmény fenntartójával arról, hogy átvéve az ott dolgozókat, az oda járó csöppségeket, ideiglenesen abban az épületben kezdenék a saját óvoda indítását (amíg a Gárdonyiban el nem készül a beruházás).



Szóládi Zoltán arról is beszélt, hogy az óvoda kialakításához hozzátartozik majd tereprendezés is az udvarukon, pályáztak energetikai fejlesztésre és ovifocipálya kiépítésére is. Tervezik, hogy az iskolaudvar hátsó részén parkolókat alakítanak ki.

Egyre jobban belakják a nagy épületrendszert. Az óvoda miatt átköltöztették a másik szárnyba a könyvtárat, ennek kapcsán az igazgató ezúton is köszönetet mondott a szülőknek, akik segítettek a bútorok pakolásában. Egy másik helyiségben birkózótermet is létrehoztak a Dunaújvárosi Központi SE birkózószakosztályának közreműködésével.

Stúdiószínpadot is kialakítottak az aulában, ahol elsősorban kulturális műsorokkal szeretnének szolgálni nemcsak a diákoknak, hanem a városrésznek is. Tavaly például itt lépett fel a Szent Efrém férfikar. Keresik a fellépőket, előadókat, hogy havi rendszerességgel szervezhessenek programokat, illetve akár továbbképzéseknek is helyszínéül szolgálhat.

Szóládi Zoltán kiemelte, a görögkatolikus egyház jó gazdaként figyel rájuk, és olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek a közösségüket szolgálják. Szeretnék ezt a vallási értékrendet, szellemiséget is minél jobban megjeleníteni, készítettek például molinókat is Máriapócsi Szűz Máriáról és Jézusról is. Nem titkolt szándékuk az, hogy ha majd meglesz az óvoda is, akkor egy olyan szentről szeretnék elnevezni, átnevezni az iskolát, amely Dunaújvároshoz kötődik.