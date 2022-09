A tájékoztató – amely szinte már közmeghallgatássá vált a végére – a kisapostagi Lila Akác dalkör fellépésével indult, két magyar népdallal örvendeztették meg a közönséget. Nagy Attila ekképpen fogalmazott: „Egy olyan mérföldkőhöz ért most Kisapostag, amire már nagyon régóta vártunk, hiszen ebben a projektben olyan dolgokat tudunk majd megvalósítani, ami már nagyon régi igénye a helyieknek. A főutcánkon nagyon hosszú ideje problémát jelentett – különösen, amióta ilyen mértékben megnőtt a forgalom –, hogy nincsen járda. Sok évvel ezelőtt egy szakaszt meg tudtunk építeni a Deák utcától a Táncsics utcáig. Azóta is azon munkálkodtunk, hogy a folytatás egészen a 6-os útig megvalósulhasson. Úgy tűnik, ebből a támogatásból ezt is meg fogjuk tudni oldani.”

A polgármester köszönetet mondott Kállai Éva projektmenedzsernek, aki az elmúlt időszakban nagyon sok pályázatban segítette a munkájukat, és hozzájárult Kisapostag fejlődéséhez. „Munkátokkal olyan értéket teremtetek a település számára, ami megsüvegelendő” – fogalmazott. Mindemellett köszönetet mondott az összes képviselőnek és bizottsági tagnak, hogy támogatták a fejlesztési javaslatokat. Kijelentette: „Nem egymagunkban végezzük ezeket a feladatokat, mindenkinek hozzá kell tenni valamit, akár egy dalolással, akár a kétkezi munkájával, de fönt vannak a kolléganők a hivatalban, akik szintén nagyon sokat tesznek azért, hogy egy ilyen pályázat megvalósulhasson.”

A kisapostagi Lila Akác dalkör két népdallal készült Fotó: Balla Tibor



Kisapostag településszerkezete révén a Petőfi Sándor utcára merőleges magas szintkülönbségű utcákról a nagy esőzések alkalmával a lezúduló víz a Petőfi utcát borítja el, majd utat talál a patakmederbe. A sodrás erőssége miatt erodálódnak az utcák és a patakmeder is. A projekt célja, hogy a Széchenyi István utca teljes körű felújítása által ez a probléma megoldódjon. A projekt révén az utca útburkolata megújul és vízelvezető árkot építenek ki, ami majd a patakmederbe vezet a Petőfi utca alatt. Ennek következtében a vízkáresemények csökkennek majd. Az elnyert források révén a Petőfi utcán szintén víz­elvezető rendszert épít az önkormányzat, amelybe becsatlakozik az összes ingatlan. A közlekedésbiztonságot növeli, hogy a Hungária presszótól a 6-os főút buszmegállójáig járdát építenek ki, hogy a telepítendő két gyalogos-átkelőhelynél, a parkolóknál az akadálymentes közlekedés biztosítva legyen. A fejlesztés érinti az üdvözlőtábla környékét, ahol új közpark épül majd.