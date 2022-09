Ha akad otthon a szekrény aljában, a polc tetején vagy a padláson pár felesleges, régóta porosodó holmi, azt ezen a hétvégén újra lehetőség nyílik árusítani a sokadjára megrendezendő, az eddigi alkalmakkor mindig nagy sikernek örvendő csomagtartóvásáron. A kezdeti bolhapiac elnevezést is megtartó rendezvény szeptember 10-én, szombaton, 9 órától nyitja meg kapuit, ahol szívesen várnak minden árust és érdeklődőt.

A nemrég egyéves születésnapját ünneplő kirakodóvásár mindig felhőtlen hangulatban telik, nem lesz ez másként most sem, hiszen a szervezők az árusítás mellett a kellemes hangulatra is nagy hangsúlyt helyeznek.Ha bárki kedvet kapott arra, hogy a nem használt, megunt dolgait eladásra kínálja, annak lehetősége van árusnak is jelentkezni, ugyanis sokaknak még hasznukra válhatnak az általunk már porfogónak nyilvánított holmik. A vásár a megszokott helyen, az újtelepi iskola udvarában délig várja az érdeklődőket. Eső esetén fedett helyen, az intézményben lesz az árusítás.